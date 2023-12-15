Деякі працівники мають право на подвійний стаж: хто зможе піти на пенсію раніше

Треба відповідати конкретним критеріям

Україна надалі продовжує виплачувати особам пенсії й надавати їм достроковий відпочинок. Такі правила поширюються на працівників медичних закладів.

Пенсійний вік у медиків починається у 50 та 55 років у чоловіків та жінок, як пояснюють на сайті Medplatforma. В залежності від статі, розмір страхового стажу коливається в межах 20-25, а також 25-30 років.

Згідно з даними, у 50 років мають право вийти на пенсію чоловіки, які мають 25 років загального стажу, з яких 10 років пільгового, жінкам — 20 років стажу, з яких 7,5 років пільгового. За кожний повний рік роботи за списком № 1 у стаж додатково зараховується по одному року.

Посади медичних працівників за Списком №1:

Лікарі-рентгенологи, а також лікарі, зайняті у відділеннях інтервенційної радіології (рентгенохірургічний блок).

Молодші спеціалісти з медичною освітою рентгенівських відділень (кабінетів), а також молодші спеціалісти з медичною освітою, зайняті у відділеннях інтервенційної радіології (рентгенохірургічний блок).

Пільгову пенсію медичним працівникам, що зайняті повний робочий день на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці, — за списком № 2 призначають після досягнення 55 років і при стажі роботи. Тож, у 55 років мають право вийти на пенсію чоловіки, що мають не менше 30 років стажу, з них 12 років 6 місяців на зазначених роботах. А для жінок — не менше ніж 25 років, з них 10 років на зазначених роботах.

Посади медичних працівників за Списком №2:

Медичні і фармацевтичні працівники, які заразилися під час виконання службових обов’язків вірусом імунодефіциту людини;

Молодші медичні сестри (санітарки-прибиральниці) патологоанатомічних бюро, центрів, відділень, прозекторських, моргів;

Працівники, зайняті в протичумних закладах;

Працівники, які безпосередньо обслуговують хворих:

у туберкульозних та інфекційних закладах, відділеннях, кабінетах — молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині;

у лепрозоріях — молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині;

у психіатричних (психоневрологічних) лікувально-профілактичних закладах (відділеннях), будинках дитини — молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині;

у будинках-інтернатах для психічно хворих, дитячих будинках-інтернатах для розумово відсталих дітей системи соціального забезпечення — молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині;

У підземних лікарнях, розташованих у відпрацьованих соляних шахтах:

лікарі, молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині;

робітники, які працюють під землею для підтримки в нормальному стані шахтних виробок лікарень;

в опікових і гнійних відділеннях — лікарі, молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині;

В онкологічних закладах (підрозділах), центрах, диспансерах:

лікарі, молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині, зайняті у відділеннях і кабінетах хімієтерапії;

молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині, зайняті у дитячих відділеннях;

у рентгенівських відділеннях (кабінетах) — молодші медичні сестри з догляду за хворими.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з осіб отримує пенсію в розмірі 20 тисяч гривень.