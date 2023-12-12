Спецдопомога для однієї категорії пенсіонерів: за яких обставин вона виплатиться

Вихід у цій ситуації все одно є

Українці, які отримали інвалідність, розраховують на пенсію. Однак якщо особи не напрацювали жодного року стажу, то їм передбачена виплата у вигляді спеціальної грошової допомоги.

Це нарахування здійснюється лише після розгляду справи у Пенсійному фонді Україні, як пояснюють на сайті Міністерства юстиції. Особи, які за життя набули страхового стажу, розраховують на звичайну пенсію через інвалідність.

Кому призначають пенсію по інвалідності

Розмір пенсії по інвалідності залежить від ступеня каліцтва, тобто групи. Її визначає спеціальна комісія, яка при повторному огляді може змінити рішення.

Виплати розраховуються у певному відсотку від пенсії за віком:

І група – 100%;

ІІ група – 90%;

ІІІ група – 50%.

Також до розрахунку виплат береться страховий стаж та вік особи. Вимоги для стажу:

І група – 1 рік стажу до 26 років;

ІІ та ІІІ група – 1 рік стажу до 24 років.

Таку соцдопомогу виплачують для осіб з I групою інвалідності та малозабезпеченим українцям.

Варто зауважити, що до стажу можуть зарахувати навчання, підвищення кваліфікації чи перекваліфікацію, якщо вони відбувалися до початку 2004 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що пенсіонери, які досягли 80 років, отримають надбавку до пенсії в розмірі 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.