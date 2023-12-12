Спецпомощь для одной категории пенсионеров: при каких обстоятельствах она выплатится

Выход в этой ситуации все равно есть

Украинцы, получившие инвалидность, рассчитывают на пенсию. Однако если лица не наработали ни одного года стажа, им предусмотрена выплата в виде специальной денежной помощи.

Это начисление производится только после рассмотрения дела в Пенсионном фонде Украины, как объясняют на сайте Министерства юстиции. Лица, которые при жизни приобрели страховой стаж, рассчитывают на обычную пенсию из-за инвалидности.

Кому назначают пенсию по инвалидности

Размер пенсии по инвалидности зависит от степени увечья, то есть группы. Ее определяет специальная комиссия, которая при повторном осмотре может изменить решение.

Выплаты рассчитываются в определенном проценте от пенсии по возрасту:

I группа – 100%;

ІІ группа – 90%;

ІІІ группа – 50%.

Также в расчет выплат берется страховой стаж и возраст лица. Требования для стажа:

I группа – 1 год стажа до 26 лет;

ІІ и ІІІ группа – 1 год стажа до 24 лет.

Такую соцпомощь выплачивают лицам с I группой инвалидности и малообеспеченным украинцам.

Следует отметить, что к стажу могут отнести обучение, повышение квалификации или переквалификацию, если они происходили до начала 2004 года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что пенсионеры, достигшие 80 лет, получат прибавку к пенсии в размере 40% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.