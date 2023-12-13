Деякі пенсіонери отримають виплату лише після звернення до суду: кого це стосується

Цей документ є дуже важливим та вирішальним

Пенсіонери в Україні продовжують отримувати свої щомісячні виплати, однак якщо в особи немає оригінальної трудової книжки, то здійснення нарахування поки неможливе.

Згідно з постановою Пенсійного фонду України документи про стаж, вік і заробітну плату для призначення пенсії – подають виключно в оригіналах. У випадку втрати документа, точно не підійде нотаріально завірена копія сторінок трудової книги.

На сайті пояснюють, що українцю необхідно буде звернутись до суду, аби той підтвердив роки трудового стажу.

Якщо документ було втрачено, то його можна відновити, як пояснюють у наказі "Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників" у Держпраці.

"Враховуючи той факт, що ця Інструкція не містить окремих положень щодо відновлення трудових книжок, втрачених в зоні бойових дій під час воєнного стану, і якщо зібрати документи, необхідні для відновлення трудової книжки (видачі дублікату), через бойові дії неможливо, то під час працевлаштування таких осіб на нове місце роботи радимо керуватись положеннями пункту 5.6 Інструкції", — відповіли в Держпраці.

Тобто, нову трудову книгу можуть видати у новому місці роботи у зв’язку з відсутністю доступу до важливого папірця працівника внаслідок надзвичайної ситуації, або проведення антитерористичної операції на території, де працювала особа.

Щоб отримати дублікат, працівнику треба написати заяву. А також отримати ним у письмовому вигляді інформації зі штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації про виникнення надзвичайної ситуації або Антитерористичного центру при Службі безпеки України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що спеціальна грошова допомога буде зараховуватись до певної категорії пенсіонерів.