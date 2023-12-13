Некоторые пенсионеры получат выплату только после обращения в суд: кого это касается

Этот документ является очень важным и решающим

Пенсионеры в Украине продолжают получать свои ежемесячные выплаты, однако если у человека нет оригинальной трудовой книжки, то осуществление начисления пока невозможно.

Согласно постановлению Пенсионного фонда Украины документы о стаже, возрасте и заработной плате для назначения пенсии – подают исключительно в оригиналах. В случае потери документа, точно не подойдет нотариально заверенная копия страниц трудовой книги.

На сайте объясняют, что украинцу необходимо будет обратиться в суд, чтобы тот подтвердил годы трудового стажа.

Если документ был утрачен, то его можно восстановить, как объясняют в приказе "Об утверждении Инструкции о порядке ведения трудовых книжек работников" в Гоструде.

"Учитывая тот факт, что эта Инструкция не содержит отдельных положений по восстановлению трудовых книжек, утраченных в зоне боевых действий во время военного положения, и если собрать документы, необходимые для восстановления трудовой книжки (выдачи дубликата), из-за боевых действий невозможно, то во время трудоустройство таких лиц на новое место работы советуем руководствоваться положениями пункта 5.6 Инструкции», — ответили в Гоструде.

То есть, новую трудовую книгу могут издать в новом месте работы в связи с отсутствием доступа к важной бумаге работника в результате чрезвычайной ситуации или проведения антитеррористической операции на территории, где работало лицо.

Чтобы получить дубликат, работнику нужно написать заявление. А также получить в письменном виде информацию из штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации о возникновении чрезвычайной ситуации или Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что специальная денежная помощь будет относиться к определенной категории пенсионеров.