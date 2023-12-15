Некоторые работники имеют право на двойной стаж: кто сможет уйти на пенсию раньше

Надо отвечать конкретным критериям

Украина продолжает выплачивать лицам пенсии и предоставлять им досрочный отдых. Такие правила распространяются на работников медицинских учреждений.

Пенсионный возраст у медиков начинается в 50 и 55 лет у мужчин и женщин, как объясняют на сайте Medplatforma. В зависимости от пола размер страхового стажа колеблется в пределах 20-25, а так же 25-30 лет.

Согласно данным, в 50 лет имеют право выйти на пенсию мужчины, имеющие 25 лет общего стажа, из которых 10 лет льготного, женщинам – 20 лет стажа, из которых 7,5 лет льготного. За каждый полный год работы по списку №1 в стаж дополнительно засчитывается по одному году.

Должности медицинских работников по Списку №1:

Врачи-рентгенологи, а также врачи, занятые в отделениях интервенционной радиологии (рентгенохирургический блок).

Младшие специалисты по медицинскому образованию рентгеновских отделений (кабинетов), а также младшие специалисты по медицинскому образованию, занятые в отделениях интервенционной радиологии (рентгенохирургический блок).

Льготную пенсию медицинским работникам, занятым полный рабочий день на других работах с вредными и тяжелыми условиями труда, — по списку № 2 назначают по достижении 55 лет и при стаже работы. Поэтому в 55 лет имеют право выйти на пенсию мужчины, имеющие не менее 30 лет стажа, из них 12 лет 6 месяцев на указанных работах. А для женщин — не менее 25 лет, из них 10 лет на указанных работах.

Должности медицинских работников по Списку №2:

Медицинские и фармацевтические работники, заразившиеся при исполнении служебных обязанностей вирусом иммунодефицита человека;

Младшие медицинские сестры (санитарки-уборщицы) патологоанатомических бюро, центров, отделений, прозекторских, моргов;

Работники, занятые в противочумных заведениях;

Работники, непосредственно обслуживающие больных:

в туберкулезных и инфекционных учреждениях, отделениях, кабинетах — младшие специалисты с медицинским образованием, младшие медицинские сестры, младшие медицинские сестры по уходу за больными, сестры-хозяйки;

в лепрозориях — младшие специалисты по медицинскому образованию, младшие медицинские сестры, младшие медицинские сестры по уходу за больными, сестры-хозяйки;

в психиатрических (психоневрологических) лечебно-профилактических учреждениях (отделениях), домах ребенка — младшие специалисты с медицинским образованием, младшие медицинские сестры, младшие медицинские сестры по уходу за больными, сестры-хозяйки;

в домах-интернатах для психически больных, детских домах-интернатах для умственно отсталых детей системы социального обеспечения — младшие специалисты по медицинскому образованию, младшие медицинские сестры, младшие медицинские сестры по уходу за больными, сестры-хозяйки;

В подземных больницах, расположенных в отработанных соляных шахтах:

врачи, младшие специалисты по медицинскому образованию, младшие медицинские сестры, младшие медицинские сестры по уходу за больными, сестры-хозяйки;

рабочие, работающие под землей для поддержания в нормальном состоянии шахтных выработок больниц;

в ожоговых и гнойных отделениях — врачи, младшие специалисты с медицинским образованием, младшие медицинские сестры, младшие медицинские сестры по уходу за больными, сестры-хозяйки;

В онкологических заведениях (подразделениях), центрах, диспансерах:

врачи, младшие специалисты по медицинскому образованию, младшие медицинские сестры, младшие медицинские сестры по уходу за больными, сестры-хозяйки, занятые в отделениях и кабинетах химиотерапии;

младшие специалисты по медицинскому образованию, младшие медицинские сестры, младшие медицинские сестры по уходу за больными, сестры-хозяйки, занятые в детских отделениях;

в рентгеновских отделениях (кабинетах) — младшие медицинские сестры по уходу за больными.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из лиц получает пенсию в размере 20 тысяч гривен.