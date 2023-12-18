Военные имеют право на три вида пенсий: от чего зависит сумма начисления

Есть основное условие для осуществления выплаты

Военные, как и другие пожилые лица в Украине, имеют право на одну из трех выплат — по возрасту, из-за инвалидности или в связи с потерей кормильца.

Основным условием для назначения пенсии является увольнение военного со службы. Об этом говорится в законе "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц".

По закону военнослужащие при наличии установленной выслуги на военной службе имеют право на пожизненную пенсию за выслугу лет. Кроме того, на такую выплату рассчитывают находящиеся на военной службе, службе в органах внутренних дел, Национальной полиции, Национальном антикоррупционном бюро Украины, Службе судебной охраны, государственной пожарной охране, Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины, органах и подразделениях гражданской защиты, налоговой милиции, Бюро экономической безопасности Украины или Государственной уголовно-исполнительной службе Украины, и некоторые другие лица, имеющие право на пенсию по настоящему Закону.

Виды пенсий, предусмотренные для военных

за выслугу лет (независимо от возраста, при наличии выслуги 25 лет и более; при достижении на день увольнения со службы 45-летнего возраста, при наличии 25 лет и более страхового стажа, из которых не менее 12 лет 6 месяцев составляет военная служба или служба в органах внутренних дел);

по инвалидности (если она наступила при исполнении служебных обязанностей или при прохождении службы);

в случае потери кормильца (назначается нетрудоспособным членам семьи, находившимся на содержании военнослужащих, умерших, погибших или пропавших без вести).

Размер пенсии для бойцов

Выплаты для военнослужащих рассчитываются на основе денежного обеспечения, которое включает в себя соответствующие оклады по должности и воинскому званию, процентную надбавку за выслугу лет и другие ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения.

Размеры пенсий в зависимости от их вида составляют:

за выслугу лет — 50-70% денежного довольствия, в зависимости от продолжительности выслуги;

по инвалидности — 40-100% денежного довольствия, в зависимости от группы и причины инвалидности;

в случае потери кормильца — 30-70% на одного иждивенца в зависимости от причины смерти.

Заявления, которые необходимо написать для оформления выплат можно подать в Пенсионный фонд Украины.

Следует отметить, что право на пенсию у военнослужащих сохраняется в случае их призыва на военную службу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что пенсионеры, достигшие 80 лет, получат прибавку к пенсии.