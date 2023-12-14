Государство будет выплачивать детям пенсию: кому и при каких обстоятельствах

Три категории лиц будут рассчитывать на такое денежное обеспечение

Украинцы продолжают получать пенсии и одним из таких является начисление из-за потери кормильца. Выплата будет исчисляться из документов.

Согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", она не может быть менее 100% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, на одного нетрудоспособного члена семьи, 120% — на двоих, 150% — на троих и больше.

Кто имеет право на пенсию по инвалидности и как оформить такое начисление

муж (жена), отец, мать, если они являются лицами с инвалидностью либо достигли возраста 65 лет, либо пенсионного возраста;

дети (в том числе дети, родившиеся до истечения 10 месяцев со дня смерти кормильца) умершего кормильца, не достигшие 18 лет или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 18-летнего возраста;

муж (жена), а в случае их отсутствия — один из родителей или брат или сестра, дедушка или бабушка умершего кормильца независимо от возраста и трудоспособности, если он (она) не работают и заняты уходом за ребенком (детями) умершего кормильца до достижения им (ими) 8 лет.

Заявление на начисление можно подать через месяц со дня внесения информации о человеке в Единый реестр досудебных расследований или Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Для оформления выплаты необходимо подать заявление о назначении и необходимые документы в сервисный центр Главного управления Пенсионного фонда Украины. Это можно сделать в электронном варианте через вебпортал ПФУ или в ДЕЙСТВИЕ (Более распространённый украинский вариант — "Дія").

В список документов нужно добавить выписку из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые пенсионеры смогут получать пенсию только после обращения в суд.