Мінімальна пенсія більше 8 тисяч: хто з українців має право на такі виплати

Є чотири різні категорії осіб

Українці, які постраждали під час аварії на Чорнобильській АЕС, розраховують на різні види пенсій та додаткових виплат.

Як повідомляють у Пенсійному Фонді, вік виходу на пенсію для таких осіб зменшується на 1-13 років (у разі, якщо страховий стаж становить понад 15 років). А вік виходу на відпочинок зменшується в залежності від часу і тривалості роботи в зоні відчуження. Він становить 5,8 чи 10 років.

Окрім того, пенсійний вік таких українців також можна скоротити ще на 3 роки за умови, якщо людина має стаж на підземних роботах. А на 1 рік — особа працювала зі шкідливими і важкими умовами праці.

Пенсійний вік осіб, які проживають або працюють у зоні радіаційного відчуження, може бути знижений від 1 до 10 років залежно від того, скільки вони працюють та проживають у зоні радіаційного відчуження.

Для цієї категорії, якщо є досвід роботи під землею або роботи в більш небезпечних і важких умовах, пенсійний вік буде знижений додатково на 2 роки (лише на 1 рік, якщо робота не під землею, але небезпечна і важка).

У ПФУ також зазначили, що в 1986-1990 роках люди з інвалідністю, які отримали її внаслідок Чорнобильської катастрофи, розраховують на пенсію, яка буде призначатись в розмірі відшкодування фактичних збитків із заробітку за роботу в зоні відчуження або в розмірі заробітної плати (мінімальної).

Від 1 березня 2023 року пенсія з інвалідності не може бути нижчою за:

I група — 8187,48 гривні;

II група — 6549,98 гривні;

III група — 5048,95 гривні.

Додаткові виплати для таких пенсіонерів

Також чорнобильці мають право на додаткову оплату до пенсії. Її розмір визначається від того, до якої категорії постраждалих належить особа:

Перша категорія:

Учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС:

особи з інвалідністю I групи — 474,5 грн;

особи з інвалідністю II групи — 379,6 грн;

особи з інвалідністю III групи — 284,7 грн.

Особи з інвалідністю, яка з'явилася в результаті Чорнобильської катастрофи:

особи з інвалідністю I групи — 341,64 грн;

особи з інвалідністю II групи — 227,76 грн;

особи з інвалідністю III групи — 170,82 грн.

Категорії 2-4:

особи, які належать до категорії 2 — 170,82 грн;

особи, які належать до категорії 3 — 113,88 грн;

особи, які належать до категорії 4 — 56,94 грн.

Дітям з інвалідністю, а також хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу належить 170,82 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі громадяни можуть отримувати пенсію не вчасно.