Минимальная пенсия больше 8 тысяч: кто из украинцев имеет право на такие выплаты

Есть четыре разных категорий лиц

Украинцы, пострадавшие в аварии на Чернобыльской АЭС, рассчитывают на различные виды пенсий и дополнительные выплаты.

Как сообщают в Пенсионном Фонде, возраст ухода на пенсию для таких лиц уменьшается на 1-13 лет (в случае, если страховой стаж составляет более 15 лет). А возраст ухода на отдых уменьшается в зависимости от времени и продолжительности работы в зоне отчуждения. Он составляет 5,8 или 10 лет.

Кроме того, пенсионный возраст таких украинцев можно сократить еще на 3 года при условии, если человек имеет стаж на подземных работах. А на 1 год – лицо работало с вредными и тяжелыми условиями труда.

Пенсионный возраст лиц, проживающих или работающих в зоне радиационного отчуждения может быть снижен от 1 до 10 лет в зависимости от того, сколько они работают и проживают в зоне радиационного отчуждения.

Для этой категории, если есть опыт работы под землей или работы в более опасных и тяжелых условиях, пенсионный возраст будет снижен дополнительно на 2 года (лишь на 1 год, если работа не под землей, но опасна и тяжела).

В ПФУ также отметили, что в 1986-1990 годах люди с инвалидностью, получившие ее в результате Чернобыльской катастрофы, рассчитывают на пенсию, которая будет назначаться в размере возмещения фактических убытков из заработка за работу в зоне отчуждения или в размере заработной платы (минимальной).

С 1 марта 2023 года пенсия по инвалидности не может быть ниже:

I группа — 8187,48 гривны;

II группа — 6549,98 гривны;

III группа – 5048,95 гривны.

Дополнительные выплаты для таких пенсионеров

Также чернобыльцы имеют право на дополнительную оплату к пенсии. Ее размер определяется от того, к какой категории пострадавших относится лицо:

Первая категория:

Участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС:

лица с инвалидностью I группы — 474,5 грн;

лица с инвалидностью II группы — 379,6 грн;

лица с инвалидностью III группы — 284,7 грн.

Лица с инвалидностью, появившейся в результате Чернобыльской катастрофы:

лица с инвалидностью I группы — 341,64 грн;

лица с инвалидностью II группы — 227,76 грн;

лица с инвалидностью III группы — 170,82 грн.

Категории 2-4:

лица, относящиеся к категории 2 — 170,82 грн;

лица, относящиеся к категории 3 — 113,88 грн;

лица, относящиеся к категории 4 — 56,94 грн.

Детям с инвалидностью, а также больным в результате Чернобыльской катастрофы лучевой болезнью принадлежит 170,82 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые граждане могут получать пенсию не вовремя.