Размер пенсии будет меняться: как рассчитываются выплаты для работающих и не работающих лиц

Следует помнить об одном важном правиле

У некоторых пожилых лиц размер выплаты зависит от суммы прожиточного минимума. Одними из таких категорий украинцев есть пенсионеры, которые не работают и наоборот.

Для работающих пенсию перечислять не будут, а вот не имеющие работу могут рассчитывать на новые перечисления, если минимальный прожиточный минимум вырастет. Об этом объясняет независимый консультант Сергей Коробкин на сайте "На пенсии".

"Похожа ситуация и с новыми доплатами, которые зависят от стажа и возраста. Для наглядности напомним, что с 1 декабря у лиц моложе 70 лет, при стаже у женщин 30 лет и у мужчин 35 лет общий размер пенсии со всеми надбавками не может быть ниже 2500 гривен. У кого пенсии до декабря были ниже, то их должны были подтянуть до указанного размера. Но это касается только неработающих граждан. Для работающих остались прежние размеры. Они могут быть пересмотрены только в случае увольнения", — пояснил эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Сергей Коробкин.

Следует отметить, что размер минимальной пенсии по возрасту у некоторых лиц зависит от суммы минимальной заработной платы в Украине.

Если лицо трудоустроено, то оно не будет получать пенсионные выплаты за выслугу лет. Только после увольнения украинец будет рассчитывать на такое начисление.

Консультант объясняет, что разница в размерах пенсии для лиц, работающих или нет, сильно не отличается. Единственное, о чем следует помнить — вовремя сообщить в Пенсионный Фонд о трудоустройстве. Если это не сделать вовремя, то сумма, которая будет начисляться за период труда, в будущем будет исчисляться.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что две категории людей с 2024 года в Украине будут получать сокращенную в минималку пенсию.