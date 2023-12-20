Идентификация не понадобится: части пенсионеров-переселенцев могут продлить выплаты

Соответствующий проект уже рассматривался

В некоторых случаях пожилым людям нужно проходить идентификацию, чтобы выплата месячных начислений производилась в дальнейшем. Однако некоторым пенсионерам Кабинет Министров продлит срок физической проверки личности.

Это касается пользователей Сбербанка, имеющих статус ВПЛ, ставших на учет до 24 февраля 2022 года. Срок идентификации будет продлен до 1 апреля 2024 года, как сообщается в пресс-службе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"На горячие линии Минреинтеграции обращается большое количество пенсионеров-ВПЛ с вопросами о сроках прохождения идентификации в Сбербанке. Очень важно, чтобы люди успели ее пройти и продолжили получать пенсии. Как я и обещала, на прошлой неделе соответствующий проект постановления КМУ уже рассматривался на Правительственном комитете". Прошу Минсоцполитики как можно скорее внести его в повестку дня заседания Правительства", – подчеркнула Вицепремьер Ирина Верещук, сообщается на сайте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что пожилые люди в Украине имеют право на надбавку в размере 20% к своим пенсионным выплатам.