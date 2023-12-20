Ідентифікація не знадобиться: частині пенсіонерів-переселенців можуть продовжити виплати

Відповідний проєкт вже розглядався

У деяких випадках літнім людям треба проходити ідентифікацію, аби виплата місячних нарахувань здійснювались надалі. Однак деяким пенсіонерам Кабінет Міністрів продовжить строк фізичної перевірки особи.

Це стосуватиметься користувачів Ощадбанку, які мають статус ВПО, що стали на облік до 24 лютого 2022 року. Строк ідентифікації буде продовжено до 1 квітня 2024 року, як повідомляється в пресслужбі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"На гарячі лінії Мінреінтеграції звертається велика кількість пенсіонерів-ВПО з питаннями щодо строків проходження ідентифікації в Ощадбанку. Дуже важливо, щоб люди встигли її пройти та продовжили отримувати пенсії. Як я й обіцяла, минулого тижня відповідний проєкт постанови КМУ вже розглядався на Урядовому комітеті. Прошу Мінсоцполітики якомога швидше внести його в порядок денний засідання Уряду", – наголосила Віцепрем’єрка Ірина Верещук, повідомляється на сайті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що літні люди в Україні мають право на надбавку в розмірі 20% до своїх пенсійних виплат.