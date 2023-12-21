Будут получать минималку: двум категориям пенсионеров сократят выплаты с 2024 года

Сумма во время наказания и после выхода из тюрьмы будет разной

Пенсионеры в Украине могут остаться без части выплат. Кабмин поддержал законопроект о сокращении начислений коллаборантам и предателям.

Такие лица будут получать выплаты минимального уровня с 1 января 2024, то есть 2361 гривна. Об этом говорится на сайте biz.today.ua.

Кроме уменьшения выплат, такие граждане будут осуждены и ограничены в свободе или лишены ее за совершение умышленного уголовного преступления против основ национальной безопасности, общественной безопасности, мира, безопасности человечества, международного правопорядка. В течение этого срока они будут получать пенсионные начисления в сумме, не достигающей выше размера прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность — 2093 гривні.

На сайте добавляется, что список заключенных, которые считаются коллаборантами и предателями, в ПФУ будут предоставлять следователи и прокуроры для перечисления соответствующих пенсий.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что некоторые лица будут продолжать получать свои пенсионные выплаты без прохождения физической проверки. Начисления будут производиться до апреля 2024 года.