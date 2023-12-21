Будуть отримувати мінімалку: двом категоріям пенсіонерів скоротять виплати з 2024 року

Сума під час покарання та після виходу з в'язниці буде різною

Пенсіонери в Україні можуть залишитись без частини виплат. Кабмін підтримав законопроєкт про скорочення нарахувань колаборантам та зрадникам.

Такі особи отримуватимуть виплати мінімального рівня з 1 січня 2024 року, тобто 2361 гривня. Про це мовиться на сайті biz.today.ua.

Окрім зменшення виплат, такі громадяни будуть засуджені та обмежені у волі або позбавлені її за скоєння умисного кримінального злочину проти основ національної безпеки, громадської безпеки, миру, безпеки людства, міжнародного правопорядку. Протягом цього терміну вони отримуватимуть пенсійні нарахування у сумі, яка не сягатиме вище розмірі прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність — 2093 гривні.

На сайті додається, що перелік ув'язнених, які вважаються колаборантами та зрадниками, у ПФУ надаватимуть слідчі та прокурори для перерахунку відповідних пенсій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі особи продовжуватимуть отримувати свої пенсійні виплати без проходження фізичної перевірки. Нарахування будуть здійснюватись до квітня 2024 року.