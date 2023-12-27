Мільйони українців можуть залишитись без зарплат та пенсій, попереджає міністерка економіки: подробиці

В пріоритеті буде оборона

В Україні можуть розпочатись затримки з виплатами зарплат держслужбовцям і пенсій мільйонам громадян. Це станеться, якщо Європейський Союз і Сполучені Штати Америки не нададуть фіндопомогу на початку 2024 року.

Про це заявила віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко, передає Financial Times. За її словами, дефіцит зовнішньої допомоги підштовхне економіку, яка зараз відновлюється, до повернення в режим виживання.

"Підтримка партнерів надзвичайно важлива. Нам це потрібно терміново", – сказала Свириденко.

Зараз фінансова допомога Україні, залишається в "глухому куті". Водночас запропонований 4-річний пакет підтримки ЄС на 50 мільярдів євро був відкладений через вето Угорщини. Проте лідери блоку мають зустрітися 1 лютого, щоб спробувати подолати опір уряду Віктора Орбана.

Міністерка зазначила, що пріоритетом в Україні буде оборона та обслуговування боргу, що означає "великий ризик недофінансування окремих соціальних галузей". За її словами, владі, можливо, доведеться затримати виплату зарплати для 500 тисяч державних службовців і 1,4 мільйона вчителів, а також виплати пенсіонерів, якщо іноземна допомога не надійде.

"Це не просто збереження самої макроекономічної стабільності, а створення передумов для відновлення економіки та повернення українців", – додала Свириденко.

Раніше "Телеграф" писав, що деякі пенсіонери можуть втратити значну частину виплат.