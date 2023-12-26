Деякі пенсіонери отримають значну надбавку: кому вона прийде

Є одна важлива деталь

Особи, які мають певні умови, чекатимуть на надбавки. Однією з таких доплат є виплата для українців, розмір якої не перевищуватиме 4200 гривень.

Громадяни, які мають статус борців за незалежність України у XX столітті та зазнали репресій за політичними або релігійними мотивами, отримають пенсію за особливі заслуги. Про це йдеться картці законопроєкту "Про внесення змін до Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (щодо борців за незалежність України у XX столітті)".

Згідно з цим проєктом, пенсію за особливі заслуги перед Україною тепер виплачуватимуть також людям, яких визнано борцями за незалежність України у XX столітті та реабілітовано з-поміж тих, хто за політичними або релігійними мотивами постраждав від репресій у формі ув’язнення чи примусового безпідставного запроторення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням репресивних органів.

Варто зауважити, що виплата за особливі заслуги буде здійснюватись у вигляді надбавки до пенсії. Максимальний розмір нарахування складає 4 200 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що за деяких помилок пенсіонер може втратити 20% та 50% пенсії.