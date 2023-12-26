Некоторые пенсионеры получат значительную прибавку: кому она придет

Есть одна важная деталь

Лица, имеющие определенные условия, будут ждать надбавки. Одной из таких доплат есть выплата для украинцев, размер которой не будет превышать 4200 гривен.

Граждане, имеющие статус борцов за независимость Украины в XX веке и подвергшиеся репрессиям по политическим или религиозным мотивам, получат пенсию за особые заслуги. Об этом говорится в карточке законопроекта "О внесении изменений в Закон Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" (по борцам за независимость Украины в XX веке)".

Согласно этому проекту, пенсию за особые заслуги перед Украиной теперь будут выплачивать также людям, которые признаны борцами за независимость Украины в XX веке и реабилитированы среди тех, кто по политическим или религиозным мотивам пострадали от репрессий в форме заключения или принудительного безосновательного упрека здорового человека в психиатрическое учреждение по решению репрессивных органов.

Следует отметить, что выплата за особые заслуги будет производиться в виде надбавки к пенсии. Максимальный размер начисления составляет 4200 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что при некоторых ошибках пенсионер может потерять 20% и 50% пенсии.