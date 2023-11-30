Зарплати та надбавки військовим до кінця року: чи чекати бійцям на підвищення

Є повний список професій і виплат, які мають отримувати бійці

Який місяць поспіль сума місячного грошового забезпечення для військовослужбовців майже не змінюється. Заробітна плата бійців до кінця 2023 року також не зміниться.

На суму зарплати впливає те, які саме завдання виконує військовий, як інформує пресслужба Сухопутних військ ЗСУ. Окрім того, розмір також залежить від ряду військ, де служить боєць.

Згідно з інфографікою, у цьому році мінімальна зарплата є у стрільців — 20 587 гривень (без урахування всіх надбавок). Однак якщо вони будуть виконувати спеціальне (бойове) завдання, то їх виплата автоматично збільшиться на 30 тисяч — 30 587. Максимальні грошові виплати отримують бійці, що знаходяться на передовій — 120 587 гривень.

До того ж представники деяких військових спеціалізацій можуть отримувати значні суми без участі у боях на передовій:

2350 — курсантам;

6 тисяч — строковикам;

20 тисяч гривень — пораненим військовим;

від 15 до 30 тисяч гривень — інструкторам;

30 тисяч гривень надають тим службовцям, які займаються розмінуванням територій, що не вважаються зоною бойових дій.

50 тисяч гривень – командирам та військовим, які дислокуються у штабах, і попри це вони знаходяться під керівництвом частин чи підрозділів;

100 тисяч гривень – військові ракетних військ, артилеристи та частини ППО. Найвищу премію мають учасники бойових дій, які виконують найскладніші завдання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи мають право військові на зарплати та винагороди під час навчання.