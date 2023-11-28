Бійці за двох умов отримають до 777 тисяч гривень: від чого залежить розмір допомоги

Висновок ВЛК можна оскаржити в суді

Військові мають право на різні виплати у випадку, якщо вони отримали поранення і як наслідок — інвалідність. Сума нарахування залежить від двох умов.

Як пояснює юрист Михайло Лобунько, сума допомоги коливається від майже 130 тисяч до 777 тисяч гривень. Таке нарахування отримають чотири категорії бійців.

Який може бути розмір допомоги військовим та від чого це залежить

Сума допомоги буде здійснюватись в залежності від:

ступеня каліцтва;

місця і часу поранення.

Варто зауважити, що встановлення інвалідності необов’язково може бути спричинене пораненням під час виконання бойових завдань.

Виплати можуть змінюватися залежно від різних чинників і бути такими:

Військові, які зазнали травм під час виконання бойового завдання та отримали інвалідність II групи, можуть отримати 300 прожиткових мінімумів, або, станом на сьогодні, — 776 700 гривень.

Військовослужбовці, які отримали інвалідність внаслідок хвороби чи нещасного випадку під час несення служби — 90 прожиткових мінімумів, або 233 010 гривень.

Захисники, які не мають інвалідності, але були травмовані і частково втратили працездатність після проходження МСЕК чи доведення факту травмування, можуть отримати 70 прожиткових мінімумів, або 181 230 гривень.

Строковики, які зазнали травм під час несення військової служби, військовозобов'язані і резервісти, які були призвані на збори чи проходження служби в резерві, — 50 прожиткових мінімумів, або 129 450 гривень.

За словами юриста, якщо ВЛК зробила помилковий висновок, то його можна оскаржити в суді.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на компенсацію також можуть розраховувати бійці, які під час проходження служби не отримали відпустку.