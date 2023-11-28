Бойцы при двух условиях получат до 777 тысяч гривен: от чего зависит размер помощи

Вывод ВЛК можно обжаловать в суде

Военные имеют право на разные выплаты в случае, если они получили ранения и как следствие — инвалидность. Сумма начисления зависит от двух условий.

Как объясняет юрист Михаил Лобунько, сумма помощи колеблется от почти 130 тысяч до 777 тысяч гривен. Такое начисление получат четыре категории бойцов.

Какой может быть размер помощи военным и от чего это зависит

Сумма помощи будет производиться в зависимости от:

степени увечья;

места и времени ранения

Следует заметить, что установление инвалидности необязательно может быть вызвано ранением при выполнении боевых задач.

Выплаты могут изменяться в зависимости от различных факторов и быть следующими:

Военные, которые получили травмы во время выполнения боевого задания и получили инвалидность II группы, могут получить 300 прожиточных минимумов, или, по состоянию на сегодня, — 776 700 гривен.

Военнослужащие, получившие инвалидность в результате болезни или несчастного случая во время несения службы, — 90 прожиточных минимумов, или 233 010 гривен.

Защитники, не имеющие инвалидности, но травмированные и частично потерявшие трудоспособность после прохождения МСЭК или доказывания факта травмирования, могут получить 70 прожиточных минимумов, или 181 230 гривен.

Строники, которые получили травмы во время несения военной службы, военнообязанные и резервисты, призванные на сборы или прохождение службы в резерве, — 50 прожиточных минимумов, или 129 450 гривен.

По словам юриста, если ВЛК сделала ошибочное заключение, то его можно обжаловать в суде.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что на компенсацию также могут рассчитывать бойцы, которые во время прохождения службы не получили отпуск.