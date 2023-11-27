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Военные 21 учреждений могут рассчитывать на денежную выплату: кто имеет право

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Украинские военные Новость обновлена 27 ноября 2023, 14:59
Украинские военные. Фото Генштаб ВСУ

Заявление нужно своевременно подать

Военные в Украине имеют право на разные выплаты и надбавки. Одной из таких является денежная помощь ко Дню Независимости Украины, которая была внесена в постановление.

Заявку и необходимые документы бойцам нужно подать до 10 декабря 2023, как сообщил постоянный представитель Кабинет министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в Телеграмме. Эти изменения были внесены в постановление №754 "Некоторые вопросы социальной защиты ветеранов войны и жертв нацистских преследований".

Как отмечается, изменениями предусмотрено, что в 2023 году некоторым категориям украинцев предоставлена возможность подавать заявления с необходимыми документами для назначения разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины, предусмотренной Законами Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований".

Бойцы, работающие в этих учреждениях, могут получить деньги

  1. Министерстве обороны;
  2. Министерстве внутренних дел;
  3. Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры;
  4. Главном управлении Национальной гвардии;
  5. Национальной полиция;
  6. Национальной антикоррупционному бюро;
  7. Государственной налоговой службе;
  8. Государственной таможенной службе;
  9. Государственной службе по чрезвычайным ситуациям;
  10. Государственном бюро расследований;
  11. Службе безопасности;
  12. Службе внешней разведки;
  13. Службе судебной охраны;
  14. Министерстве юстиции;
  15. Управлении государственной охраны;
  16. Администрации Государственной пограничной службы;
  17. Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации;
  18. Офисе Генерального прокурора;
  19. Государственной судебной администрации;
  20. Государственной специальной службе транспорта;
  21. Других образованных в соответствии с законами военных формированием.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинские военные после увольнения могут рассчитывать на одноразовую выплату.

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#Выплаты #Денежная выплата #Выплаты военным