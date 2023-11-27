Военные 21 учреждений могут рассчитывать на денежную выплату: кто имеет право
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Заявление нужно своевременно подать
Военные в Украине имеют право на разные выплаты и надбавки. Одной из таких является денежная помощь ко Дню Независимости Украины, которая была внесена в постановление.
Заявку и необходимые документы бойцам нужно подать до 10 декабря 2023, как сообщил постоянный представитель Кабинет министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в Телеграмме. Эти изменения были внесены в постановление №754 "Некоторые вопросы социальной защиты ветеранов войны и жертв нацистских преследований".
Как отмечается, изменениями предусмотрено, что в 2023 году некоторым категориям украинцев предоставлена возможность подавать заявления с необходимыми документами для назначения разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины, предусмотренной Законами Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований".
Бойцы, работающие в этих учреждениях, могут получить деньги
- Министерстве обороны;
- Министерстве внутренних дел;
- Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры;
- Главном управлении Национальной гвардии;
- Национальной полиция;
- Национальной антикоррупционному бюро;
- Государственной налоговой службе;
- Государственной таможенной службе;
- Государственной службе по чрезвычайным ситуациям;
- Государственном бюро расследований;
- Службе безопасности;
- Службе внешней разведки;
- Службе судебной охраны;
- Министерстве юстиции;
- Управлении государственной охраны;
- Администрации Государственной пограничной службы;
- Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации;
- Офисе Генерального прокурора;
- Государственной судебной администрации;
- Государственной специальной службе транспорта;
- Других образованных в соответствии с законами военных формированием.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинские военные после увольнения могут рассчитывать на одноразовую выплату.