Военные 21 учреждений могут рассчитывать на денежную выплату: кто имеет право

Заявление нужно своевременно подать

Военные в Украине имеют право на разные выплаты и надбавки. Одной из таких является денежная помощь ко Дню Независимости Украины, которая была внесена в постановление.

Заявку и необходимые документы бойцам нужно подать до 10 декабря 2023, как сообщил постоянный представитель Кабинет министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в Телеграмме. Эти изменения были внесены в постановление №754 "Некоторые вопросы социальной защиты ветеранов войны и жертв нацистских преследований".

Как отмечается, изменениями предусмотрено, что в 2023 году некоторым категориям украинцев предоставлена возможность подавать заявления с необходимыми документами для назначения разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины, предусмотренной Законами Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований".

Бойцы, работающие в этих учреждениях, могут получить деньги

Министерстве обороны; Министерстве внутренних дел; Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры; Главном управлении Национальной гвардии; Национальной полиция; Национальной антикоррупционному бюро; Государственной налоговой службе; Государственной таможенной службе; Государственной службе по чрезвычайным ситуациям; Государственном бюро расследований; Службе безопасности; Службе внешней разведки; Службе судебной охраны; Министерстве юстиции; Управлении государственной охраны; Администрации Государственной пограничной службы; Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации; Офисе Генерального прокурора; Государственной судебной администрации; Государственной специальной службе транспорта; Других образованных в соответствии с законами военных формированием.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинские военные после увольнения могут рассчитывать на одноразовую выплату.