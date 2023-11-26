Список расширен: кто из военных сейчас может получить 30 тысяч "боевых"

После вступления в силу нового приказал порядок выплат был уточнен

Военные, кроме доплаты в размере 100 тысяч могут рассчитывать на еще одну — 30 тысяч. Эти деньги может получить сразу несколько категорий защитников.

Об этом пишет издание NV. Отмечается, что со вступлением в действие приказа № 566 Министерства обороны Украины Об утверждении Изменений в порядок выплаты денежного обеспечения военнослужащим ВСУ и некоторым другим лицам, был уточнен порядок выплаты 30 000 гривен военным и кто имеет право на такое денежное вознаграждение. Эти деньги 30 000 теперь может получать больше категорий военных, которые работают в тылу, но в опасных условиях, например, подразделения разминирования.

Кто имеет право на 30 тысяч

В соответствии с абзацем 16 пункта 2 раздела ХХХІѴ приказа МОУ № 260, 30 000 гривен предусмотрено выплачиваются военнослужащим, выполняющим боевые (специальные) задачи согласно боевым приказам (распоряжениям) (в расчете на месяц пропорционально времени выполнения боевых (специальных) задач):

по интенсивной подготовке для ведения военных (боевых) действий в составе воинских частей (подразделений), включенных в состав резерва Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины сил обороны государства;

по управлению группировками войск (сил) в составе развернутых пунктов управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;

по управлению подчиненными силами и средствами в соответствии с задачами, которые возлагаются на Администрацию Государственной специальной службы транспорта, в составе развернутых пунктов управления Государственной специальной службы транспорта;

в составе рабочей группы или одиночным порядком, определенные Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины, начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, в пределах областей Украины, на территориях которых ведутся военные (боевые) действия;

по разминированию (выявление, обезвреживание и уничтожение) взрывоопасных предметов вне районов ведения боевых действий;

в составе действующих группировок войск (сил) сил обороны государства согласно перечню задач, утвержденным Министром обороны Украины;

по всестороннему обеспечению действующих группировок войск (сил) сил обороны государства непосредственно в районах ведения военных (боевых) действий;

с противовоздушного прикрытия и наземной обороны объектов критической инфраструктуры (в том числе объектов транспортной инфраструктуры — воинскими частями и подразделениями Государственной специальной службы транспорта);

При этом, в абзаце 30 пункта 2 Закона указывается, что, военным, которые в установленном законодательством порядке командированы для выполнения задач в интересах обороны государства и его безопасности с оставлением на военной службе в состав сельских (поселковых), городских, районных и областных военных администраций, на территории (или части этой территории), осуществление полномочий которых ведутся военные (боевые) действия, и выполняют боевые (специальные) задачи выплата дополнительного вознаграждения осуществляется в размере 30 000 гривен.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинские военные после увольнения могут рассчитывать на единоразовую выплату. Сумма в каждом случае индивидуальная и зависит от оснований ее предоставления.