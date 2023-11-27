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Військові 21 установи можуть розраховувати на грошову виплату: хто має право

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Українські військові Новина оновлена 27 листопада 2023, 15:07
Українські військові. Фото Генштаб ЗСУ

Заяву треба вчасно подати

Військові в Україні мають право на різні виплати та надбавки. Однією з таких є грошова допомога до Дня Незалежності України, яку було внесено до постанови.

Заявку та необхідні документи бійцям треба подати до 10 грудня 2023 року, як повідомив постійний представник Кабінет міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук в Телеграмі. Ці зміни були внесені до постанови №754 "Деякі питання соціального захисту ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань".

Як зазначається, змінами передбачено, що у 2023 році деяким категоріям українців надано можливість подавати заяви з необхідними документами для призначення разової грошової виплати до Дня Незалежності України, передбаченої Законами України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" і "Про жертви нацистських переслідувань".

Бійці, що працюють в цих установах, можуть отримати гроші

  1. Міністерстві оборони;
  2. Міністерстві внутрішніх справ;
  3. Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури;
  4. Головному управлінню Національної гвардії;
  5. Національній поліції;
  6. Національному антикорупційному бюро;
  7. Державній податковій службі;
  8. Державній митній службі;
  9. Державній службі з надзвичайних ситуацій;
  10. Державному бюро розслідувань;
  11. Службі безпеки;
  12. Службі зовнішньої розвідки;
  13. Службі судової охорони;
  14. Міністерстві юстиції;
  15. Управлінні державної охорони;
  16. Адміністрації Державної прикордонної служби;
  17. Адміністрації Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації;
  18. Офісі Генерального прокурора;
  19. Державній судовій адміністрації;
  20. Державній спеціальній службі транспорту;
  21. Інших утворених відповідно до законів військових формувань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українські військові після звільнення можуть розраховувати на одноразову виплату.

Теги:
#Виплати #Грошова виплата #Виплати військовим