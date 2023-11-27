Військові 21 установи можуть розраховувати на грошову виплату: хто має право
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Заяву треба вчасно подати
Військові в Україні мають право на різні виплати та надбавки. Однією з таких є грошова допомога до Дня Незалежності України, яку було внесено до постанови.
Заявку та необхідні документи бійцям треба подати до 10 грудня 2023 року, як повідомив постійний представник Кабінет міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук в Телеграмі. Ці зміни були внесені до постанови №754 "Деякі питання соціального захисту ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань".
Як зазначається, змінами передбачено, що у 2023 році деяким категоріям українців надано можливість подавати заяви з необхідними документами для призначення разової грошової виплати до Дня Незалежності України, передбаченої Законами України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" і "Про жертви нацистських переслідувань".
Бійці, що працюють в цих установах, можуть отримати гроші
- Міністерстві оборони;
- Міністерстві внутрішніх справ;
- Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури;
- Головному управлінню Національної гвардії;
- Національній поліції;
- Національному антикорупційному бюро;
- Державній податковій службі;
- Державній митній службі;
- Державній службі з надзвичайних ситуацій;
- Державному бюро розслідувань;
- Службі безпеки;
- Службі зовнішньої розвідки;
- Службі судової охорони;
- Міністерстві юстиції;
- Управлінні державної охорони;
- Адміністрації Державної прикордонної служби;
- Адміністрації Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації;
- Офісі Генерального прокурора;
- Державній судовій адміністрації;
- Державній спеціальній службі транспорту;
- Інших утворених відповідно до законів військових формувань.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українські військові після звільнення можуть розраховувати на одноразову виплату.