Військові 21 установи можуть розраховувати на грошову виплату: хто має право

Заяву треба вчасно подати

Військові в Україні мають право на різні виплати та надбавки. Однією з таких є грошова допомога до Дня Незалежності України, яку було внесено до постанови.

Заявку та необхідні документи бійцям треба подати до 10 грудня 2023 року, як повідомив постійний представник Кабінет міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук в Телеграмі. Ці зміни були внесені до постанови №754 "Деякі питання соціального захисту ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань".

Як зазначається, змінами передбачено, що у 2023 році деяким категоріям українців надано можливість подавати заяви з необхідними документами для призначення разової грошової виплати до Дня Незалежності України, передбаченої Законами України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" і "Про жертви нацистських переслідувань".

Бійці, що працюють в цих установах, можуть отримати гроші

Міністерстві оборони; Міністерстві внутрішніх справ; Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури; Головному управлінню Національної гвардії; Національній поліції; Національному антикорупційному бюро; Державній податковій службі; Державній митній службі; Державній службі з надзвичайних ситуацій; Державному бюро розслідувань; Службі безпеки; Службі зовнішньої розвідки; Службі судової охорони; Міністерстві юстиції; Управлінні державної охорони; Адміністрації Державної прикордонної служби; Адміністрації Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації; Офісі Генерального прокурора; Державній судовій адміністрації; Державній спеціальній службі транспорту; Інших утворених відповідно до законів військових формувань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українські військові після звільнення можуть розраховувати на одноразову виплату.