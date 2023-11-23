Зарплата и вознаграждение мобилизованным военным: на что рассчитывать бойцам

Размер начисления для всех будет индивидуальным

Военные в Украине имеют право на ежемесячную заработную плату, которая называется денежное обеспечение и состоит из различных выплат. На такое начисление могут рассчитывать и мобилизованные бойцы.

Как говорится на сайте Факты, таким бойцам государство будет осуществлять выплату несколькими частями — зарплата по должности и званию или выслуге. А остальная часть будет выплачиваться в виде вознаграждения, устанавливаемого президентом на период войны.

Что касается выплат боевых в размере 100, 50 и 30 гривен, то все зависит от некоторых условий.

"Дополнительные надбавки в 100 тысяч гривен получают те военные, которые участвуют в активных боевых действиях. А 50 тысяч гривен – военные, выполняющие боевые задания в составе военного органа управления. Кроме этого, выплаты в 30 тысяч гривен выплачивают небольшой категории военнослужащих", — объясняют в издании.

Кроме того, по словам юриста Анастасии Силецкой, за такими бойцами также будет сохраняться место работы и их должность. Однако такую функцию могут выполнить только частные фирмы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему бойцам вовремя не поступают ежемесячные выплаты.