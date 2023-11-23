Зарплата та винагорода мобілізованим військовим: на що розраховувати бійцям

Розмір нарахування для всіх буде індивідуальним

Військові в Україні мають право на щомісячну заробітну плату, яка називається грошове забезпечення та складається з різних виплат. На таке нарахування можуть розраховувати й мобілізовані бійці.

Як мовиться на сайті Факти, таким бійцям держава здійснюватиме виплату кількома частинами — зарплата згідно з посадою і звання або вислугою. А інша частина виплачуватиметься у вигляді винагороди, яка встановлюється президентом на період війни.

Щодо виплат бойових в розмірі 100, 50 та 30 гривень, то все залежить від деяких умов.

"Додаткові надбавки у 100 тисяч гривень отримують ті військові, які беруть участь в активних бойових діях. А 50 тисяч гривень – військові, які виконують бойові завдання у складі військового органу управління. Крім цього, виплати у 30 тисяч гривень виплачують невеликій категорії військовослужбовців", — пояснюють у виданні.

Окрім того, за словами юристки Анастасії Сілецької, за такими бійцями також зберігатиметься місце роботи та їх посада. Однак таку функцію за своїм бажанням можуть виконати лише приватні фірми.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому бійцям вчасно не надходять щомісячні виплати.