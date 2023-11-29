Військові проходять навчання: чи мають вони право на зарплату та винагороду

Є деякі умови

Військові, які служать в ЗСУ, мають право на грошове забезпечення. На такі виплати мають право і ті, хто проходить навчання.

Сума нарахування залежить від виду завдань, про це заявив начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону. Максимальний розмір здійснення виплати складає 120 тисяч гривень.

"Стандартно від 20 тисяч гривень для солдата", — зазначив він.

Як пояснює Фітьо, якщо солдати перебувають в районі виконання завдань, то вони вже отримають виплати, які передбачені в цьому районі. Сума грошового забезпечення коливається від 20 до 120 тисяч гривень.

Як мовиться на сайті Міністерства оборони України, "бойові" виплати мають три суми — 100 тисяч, 50 тисяч та 30 тисяч гривень.

Хто має право на додаткові винагороди

100 000 гривень – військовослужбовці ракетних військ, артилерії та протиповітряної оборони, які здійснюють вогневе ураження противника, без умови перебування в районі ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 000). Військовослужбовці, які здійснюють розмінування у районах ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 000);

– військовослужбовці ракетних військ, артилерії та протиповітряної оборони, які здійснюють вогневе ураження противника, без умови перебування в районі ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 000). Військовослужбовці, які здійснюють розмінування у районах ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 000); 50 000 гривень – військовослужбовці зі складу командування та штабів (у тому числі поза районами ведення бойових дій), які здійснюють управління частинами та підрозділами, що ведуть бойові дії (раніше вони отримували 30 000);

– військовослужбовці зі складу командування та штабів (у тому числі поза районами ведення бойових дій), які здійснюють управління частинами та підрозділами, що ведуть бойові дії (раніше вони отримували 30 000); 30 000 гривень – військовослужбовцям за виконання бойових завдань з розмінування поза районами ведення бойових дій;

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, за яких умов бійці в Україні можуть розраховувати на одноразову грошову допомогу, максимальний розмір якої складає майже 777 тисяч гривень.