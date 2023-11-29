Военные проходят обучение: имеют ли они право на зарплату и вознаграждение

Есть некоторые условия

Военные, служащие в ВСУ, имеют право на денежное обеспечение. На такие выплаты имеют право и те, кто проходит обучение.

Сумма начисления зависит от вида задач, об этом заявил начальник службы по связям с общественностью Командование Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона. Максимальный размер выплаты составляет 120 тысяч гривен.

"Стандартно от 20 тысяч гривен для солдата", — отметил он.

Как объясняет Фитьо, если солдаты находятся в районе выполнения задач, то они уже получат выплаты, предусмотренные в этом районе. Сумма денежного обеспечения колеблется от 20 до 120 тысяч гривен.

Как говорится на сайте Министерства обороны Украины, "боевые" выплаты имеют три суммы — 100 тысяч, 50 тысяч и 30 тысяч гривен.

Кто имеет право на дополнительные вознаграждения

100 000 гривен – военнослужащие ракетных войск, артиллерии и противовоздушной обороны, которые совершают огненное поражение противника, без условия пребывания в районе ведения боевых действий (ранее они получали 30 000). Военнослужащие, которые разминируют в районах ведения боевых действий (ранее они получали 30 000);

– военнослужащие ракетных войск, артиллерии и противовоздушной обороны, которые совершают огненное поражение противника, без условия пребывания в районе ведения боевых действий (ранее они получали 30 000). Военнослужащие, которые разминируют в районах ведения боевых действий (ранее они получали 30 000); 50 000 гривен – военнослужащие из состава командования и штабов (в том числе вне районов ведения боевых действий), осуществляющих управление частями и подразделениями, ведущими боевые действия (ранее они получали 30 000);

– военнослужащие из состава командования и штабов (в том числе вне районов ведения боевых действий), осуществляющих управление частями и подразделениями, ведущими боевые действия (ранее они получали 30 000); 30 000 гривен – военнослужащим за выполнение боевых задач по разминированию вне районов ведения боевых действий;

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, при каких условиях бойцы в Украине могут рассчитывать на единовременную денежную помощь, максимальный размер которой составляет почти 777 тысяч гривен.