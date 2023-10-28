Изменятся ли выплаты военным в ноябре: чего ждать бойцам ВСУ
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Выплаты зависят от ряда факторов
Полномасштабная война в Украине заставила руководство страны несколько сменить суммы начисления выплат военнослужащим. Однако на ноябрь никаких системных изменений не запланировано, а потому скорее всего размер денежных выплат останется таким же, как и в октябре.
Как информирует пресс-служба Сухопутных войск ВСУ, зарплата военных зависит от денежного обеспечения и надбавок, а на общую сумму также влияет то, участвует ли военнослужащий в боевых действиях.
Также небольшое влияние имеет род войск, в котором проходит службу военнослужащий. К тому же, представители некоторых военных специализаций могут получать значительные суммы не участвуя в боях на передовой. К таким относятся, к примеру:
- военные, которые занимаются разминированием вдали от передовой (30 тысяч гривен);
- командующие, управляющие подразделениями в штабах (50 тысяч гривен);
- артиллеристы, представители сил ПВО и ракетных войск (100 тысяч гривен).
Стоит также отметить, что раненным военным положены выплаты в размере 20 тысяч гривен, для инструкторов — от 15 до 30 тысяч, срочникам — 6 тысяч, курсантам — 2350 гривен.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на дополнительное денежное вознаграждение будут рассчитывать 10 категорий военных.