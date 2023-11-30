Зарплаты и надбавки военным до конца года: ждать ли бойцам повышения

Есть полный список профессий и выплат, которые должны получать бойцы

Какой месяц подряд сумма месячного денежного обеспечения для военнослужащих почти не меняется. Заработная плата бойцов до конца 2023 также не изменится.

На сумму зарплаты влияет то, какую именно задачу выполняет военный, как сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ. Кроме того, размер зависит от ряда войск, где служит боец.

Согласно инфографике, в этом году минимальная зарплата есть у стрелков – 20 587 гривен (без учета всех надбавок). Однако если они будут выполнять специальную (боевую) задачу, то их выплата автоматически увеличится на 30 тысяч — 30 587. Максимальные денежные выплаты получают находящиеся на передовой бойцы — 120 587 гривен.

К тому же, представители некоторых военных специализаций могут получать значительные суммы без участия в боях на передовой:

2350 – курсантам;

6 тысяч — срочникам;

20 тысяч гривен — раненым военным;

от 15 до 30 тысяч гривен – инструкторам;

30 тысяч гривен предоставляют тем служащим, которые занимаются разминированием территорий, которые не считаются зоной боевых действий.

50 тысяч гривен – командирам и военным, которые дислоцируются в штабах, и, несмотря на это, они находятся под руководством частей или подразделений;

100 тысяч гривен – военные ракетных войск, артиллеристы и части ПВО. Наивысшую премию имеют участники боевых действий, выполняющие самые сложные задачи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, имеют ли право военные на зарплаты и вознаграждения во время учебы.