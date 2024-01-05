Прогнозы мрачные: в ООН сделали заявление о состоянии мировой экономики

В организации рассказали, что мешает росту глобальной экономики

В ООН увидели мрачные экономические прогнозы на ближайшую перспективу. Там отметили, что темпы роста мировой экономики замедлятся до 2,4% в 2024 году по сравнению с 2,7% в 2023 году.

Высокие процентные ставки, дальнейшая эскалация конфликтов, вялая международная торговля и учащение природных бедствий составляют серьезные вызовы для роста глобальной экономики. Об этом свидетельствует доклад Организации.

"Затяжной период высоких процентных ставок, дальнейшая эскалация конфликтов, вялая международная торговля и учащение природных бедствий, связанных с изменением климата, представляют серьезные вызовы для роста глобальной экономики", – считают экономисты ООН.

Прогнозируется, что в ряде крупных развитых стран, особенно в США, в 2024 году рост замедлится, учитывая высокие процентные ставки, сокращение потребительских расходов и ухудшение ситуации на рынке труда.

Краткосрочные перспективы роста во многих развивающихся странах, особенно в Восточной и Западной Азии, Латинской Америке и Карибском бассейне, также ухудшаются из-за неблагоприятной финансовой конъюнктуры, фискальных ограничений и вялого внешнего спроса.

Глобальная инфляция будет снижаться с примерно 5,7% в 2023 году до 3,9% в 2024 году. Но экономисты ООН считают, что дальнейшая эскалация геополитических конфликтов может повлиять на ее рост.

Для сравнения, до пандемии COVID-19 годовой рост экономики составил около 3%.

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