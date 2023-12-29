В МВФ ответили, готовы ли финансировать дополнительные военные расходы Украины

МВФ советует Украине лучше управлять финансами и реализовывать Нацстратегию доходов

Международный валютный фонд готов помогать Украине закрывать основные потребности страны в финансировании – это защита уязвимых слоев населения, выплата заработной платы, пенсии, оплата образования и так далее. Но дополнительные военные расходы, если они возникнут, в частности, расходы на мобилизацию и ведение войны, Украине придется закрывать за счет генерирования внутренних поступлений.

Об этом заявил директор Европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Кеммер, сообщает "Голос Америки". Заявление Кеммера стало ответом на вопрос, готов МВФ помогать Украине именно с военными расходами.

"Я всегда подчеркиваю очень четко – мы ожидаем, чтобы генерировались внутренние поступления. Укрепление экономики, структурные реформы, поддерживающие экономическую деятельность, лучшее управление обеспечат дополнительные налоговые поступления. Мы поддерживаем и следим за бюджетом в целом, а не отдельными расходами", – сказал он.

По мнению Кеммера, в генерации дополнительных внутренних поступлений Украине должно помочь лучшее управление финансами. Также Украине поможет в работе над увеличением своих поступлений Национальная стратегия доходов, которую 28 декабря утвердило украинское правительство.

Ранее "Телеграф" писал, что украинское правительство инициирует срочную встречу с международными партнерами, поскольку существует большая неопределенность возможностей украинского бюджета в начале 2024 года. Состояние украинских финансов вызывает тревогу, а премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что финансирование Украине нужно уже в следующем месяце.

Дефицит внешней помощи подтолкнет восстанавливающуюся экономику к возвращению в режим выживания. Поэтому есть риск, что миллионы украинцев могут остаться без зарплат и пенсий.