Сюрпризы для ФОПов и кратный рост налогов: как власти будут увеличивать доходы в бюджет - анализ Нацстратегии до 2030 года

Ради роста доходов Кабмин хочет в разы поднять налоги и отменить единый налог

Из-за растущего дефицита госбюджета вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко предупредила украинцев о возможных проблемах с выплатой пенсий и зарплат. На текущем этапе этого хотят избежать с помощью международной финансовой помощи, но уже к 2030-у году власти хотят значительно нарастить доходы госбюджета.

Об этом говорится в Национальной стратегии доходов на 2024-2030 годы, которая была утверждена Кабинетом министров Украины 27 декабря. Согласно ей планируется провести ряд налоговых реформ, наиболее ощутимые из которых станут изменение ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и реформа упрощенной системы налогообложения.

Налоги на доходы физлиц вырастут

Так, для НДФЛ в документе предлагается установить прогрессивную ставку налога, то есть при более высоких доходах/зарплатах, налоговая ставка будет выше.

О каких именно ставках налогообложения идет речь, в Нацстратегии доходов не указывается, но отмечается, что прежняя прогрессивная система ставок – 15% и 20% действовавшая до 2016 года, оказалась малоэффективной. Во всяком случае с установлением единой ставки НДФЛ в 18% в 2016 году поступления от этого налога выросли сразу на 32 млрд грн. Из этого можно предположить, что прогрессивная ставка НДФЛ сохранит налог в 18% как минимальный порог.

По мнению экономического эксперта Даниила Монина, в Украине будет установлена ставка именно в 18%.

"Прогрессивная ставка НДФЛ — Это стандартная практика для большинства западных экономик и Китая, но в той же КНР минимальная ставка 3%, а в США при доходах до 30 тысяч долларов в год – 10%. На мой взгляд, для нашей страны лучше всего было бы установить ставку в 10%", — отмечает собеседник "Телеграфа".

Прощайте, ФОПы — нас ждет "смерть" упрощенки

В то же время главным врагом НДФЛ в Нацстратегии доходов его разработчики называют упрощенную систему налогообложения, которую многие работодатели используют как схему минимизации налогов. Действительно, при ставке на доходы физлиц в 18% и 1,5% военного сбора проще оформить наемного работника как ФОПа и платить фиксированный единый социальный взнос (1442 гривны в 2023-м году) и единый налог в 5%.

Изменения для упрощенки

Именно систему упрощенного налога в Нацстратегии ожидают самые серьезные изменения, к которым относятся:

в течение 3 лет юридическим лицам, работающим на едином налоге по третьей группе "упрощенки", будут увеличивать ставки налога до стандартного уровня общей системы налогообложения в 18%, по истечении же этих 36 месяцев юрлицам запретят работать на упрощенной системе налогообложения;

ФОПов, работающих по 2 и 3 группам упрощенной системы налогообложения, объединят в одну группу, в которой ставки единого налога будут зависеть от вида деятельности, начиная с 3% для торговли и заканчивая 17% для некоторых видов услуг, то есть налог для некоторых ФОП вырастет с нынешних 5% более чем втрое. При этом как говорится в документе, и эти ставки в течение 3 лет постепенно будут увеличивать, а пользование РРО (кассовых аппаратов — Ред.) станет обязательным;

ФОПам 1 группы "упрощенки" также планируют увеличить налог с единой суммы как теперь до налоговой ставки в зависимости от фактически полученного дохода;

регистрация плательщиком НДС становится автоматически обязательной при превышении лимита оборота – 1 млн грн в год (то есть по сути 85 тыс грн в месяц)

для фермерских хозяйств, 4 группы упрощенной системы налогообложения, и юрлиц, работающих как сельскохозяйственные производители налоги также вырастут.

В целом задачу реформирования упрощенки разработчики документа видят в поощрении бизнеса к переходу на общую систему налогообложения.

По мнению Даниила Монина, реализация данной стратегии просто "убьет упрощенку", что не позволит ее использовать. Но в глобальном смысле реформа может просто остановить экономический рост Украины, так как лишает нашу экономику конкурентных преимуществ.

"У нас небольшие налоги, дешевая рабочая сила, до недавнего времени и дешевая электроэнергия – все это стимулировало иностранцев идти к нам. Теперь же к этого стимула не будет, к примеру экологические выплаты могут поднять в 10 раз. В результате нашу экономику лишат стимулов для приходящих сюда инвесторов, а альтернативой станет рост теневой экономики", — резюмирует Даниил Монин в комментарии "Телеграфу".

Действительно, Национальная стратегия доходов предполагает рост акцизов на топливо и табачные изделия, алкоголь, отмену многих льгот и представляет собой масштабный документ, который "Телеграф" продолжит изучать. Вместе с тем, реализация данной стратегии потребует принятия множества законных и подзаконных актов, так что ее внедрение, тем более в указанном виде дело не быстрое и точно не окончательное.

В целом данный документ представляет собой выполнение многих требований для интеграции Украины в европейское сообщество. Какие изменения эта интеграция может вызвать для нашей страны "Телеграф" писал на примере электроэнергетики, тариф на которую также может вырасти.