Сюрпризи для ФОПів та кратне зростання податків: як влада збільшуватиме доходи до бюджету — аналіз Нацстратегії до 2030 року

Заради зростання доходів Кабмін хоче в рази підняти податки та скасувати єдиний податок

Через дефіцит держбюджету, що зростає, віце-прем’єр — міністр економіки Юлія Свириденко попередила українців про можливі проблеми з виплатою пенсій і зарплат. На поточному етапі цього хочуть уникнути за допомогою міжнародної фінансової допомоги, але вже до 2030 року влада хоче значно наростити доходи держбюджету.

Про це йдеться у Національній стратегії доходів на 2024-2030 роки, яку було затверджено Кабінетом міністрів України 27 грудня. Згідно з нею, планується провести низку податкових реформ, найбільш відчутні з яких стануть зміна ставок податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та реформа спрощеної системи оподаткування.

Податки на доходи фізосіб зростуть

Так, для ПДФО у документі пропонується встановити прогресивну ставку податку, тобто за більш високих доходів/зарплат, податкова ставка буде вищою.

Про які саме ставки оподаткування йдеться, у Нацстратегії доходів не вказується, але зазначається, що колишня прогресивна система ставок – 15% і 20%, що діяла до 2016 року, виявилася малоефективною. Принаймні із встановленням єдиної ставки ПДФО у 18% у 2016 році надходження від цього податку зросли одразу на 32 млрд грн. З цього можна припустити, що прогресивна ставка ПДФО збереже податок 18% як мінімальний поріг.

На думку економічного експерта Данила Моніна, в Україні буде встановлено ставку саме у 18%.

"Прогресивна ставка ПДФО — це стандартна практика для більшості західних економік та Китаю, але в тій же КНР мінімальна ставка 3%, а в США за доходів до 30 тисяч доларів на рік – 10%. На мій погляд, для нашої країни найкраще було б встановити ставку в 10%", — зазначає співрозмовник "Телеграфа".

Прощайте, ФОП — нас чекає "смерть" спрощенки

Водночас головним ворогом ПДФО у Нацстратегії доходів його розробники називають спрощену систему оподаткування, яку багато роботодавців використовують як схему мінімізації податків. Справді, при ставці на доходи фізосіб у 18% та 1,5% військового збору простіше оформити найманого працівника як ФОП та сплачувати фіксований єдиний соціальний внесок (1442 гривні у 2023-му році) та єдиний податок у 5%.

Зміни для спрощення

Саме систему спрощеного податку в Нацстратегії очікують найсерйозніші зміни, до яких належать:

протягом 3 років юридичним особам, які працюють на єдиному податку за третьою групою "спрощенки", збільшуватимуть ставки податку до стандартного рівня загальної системи оподаткування в 18%, після закінчення цих 36 місяців юрособам заборонять працювати на спрощеній системі оподаткування;

ФОПів, що працюють за 2 і 3 групами спрощеної системи оподаткування, об’єднають в одну групу, в якій ставки єдиного податку залежатимуть від виду діяльності, починаючи з 3% для торгівлі та закінчуючи 17% для деяких видів послуг, тобто податок для деяких ФОП зросте з нинішніх 5% більш ніж утричі. При цьому в документі, і ці ставки протягом 3 років поступово збільшуватимуть, а користування РРО (касових апаратів — Ред.) стане обов’язковим;

ФОП 1 групи "спрощенки" також планують збільшити податок з єдиної суми як тепер до податкової ставки залежно від фактично отриманого доходу;

реєстрація платником ПДВ стає автоматично обов’язковою за перевищення ліміту обороту – 1 млн грн на рік (тобто по суті 85 тис грн на місяць)

для фермерських господарств, 4 групи спрощеної системи оподаткування, та юросіб, які працюють як сільськогосподарські виробники податки також зростуть.

Загалом завдання реформування спрощенки розробники документа вбачають у заохоченні бізнесу до переходу на загальну систему оподаткування.

На думку Данила Моніна, реалізація цієї стратегії просто "вб’є спрощенку", що не дозволить її використати. Але у глобальному розумінні реформа може просто зупинити економічне зростання України, бо позбавляє нашу економіку конкурентних переваг.

"У нас невеликі податки, дешева робоча сила, донедавна і дешева електроенергія — все це стимулювало іноземців йти до нас. Тепер же до цього стимулу не буде, наприклад екологічні виплати можуть підняти в 10 разів. В результаті нашу економіку позбавлять стимулів для інвесторів, що приходять сюди, а альтернативою стане зростання тіньової економіки", — резюмує Данило Монін у коментарі "Телеграфу".

Справді, Національна стратегія доходів передбачає зростання акцизів на паливо та тютюнові вироби, алкоголь, скасування багатьох пільг і є масштабним документом, який "Телеграф" продовжить вивчати. Разом з тим, реалізація даної стратегії вимагатиме ухвалення безлічі законних і підзаконних актів, так що її впровадження, тим більше у зазначеному вигляді справа не швидка і точно не остаточна.

Загалом цей документ є виконанням багатьох вимог для інтеграції України до європейської спільноти. Які зміни ця інтеграція може викликати для нашої країни "Телеграф" писав на прикладі електроенергетики, тариф на яку також може зрости.