Українська податкова оштрафувала PornHub: Гетманцев розповів, хто бешкетував і покараний

Компанія ухилялася від реєстрації

Державна податкова служба України оштрафувала компанію, яка оперує відомим сайтом із фільмами для дорослих PornHub, на $5543. Причина в ухиленні від реєстрації.

Про це голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев написав у своєму Телеграм-каналі.

"Компанія, яка оперує сайтом PornHub, ухиляється від реєстрації, у звʼязку з чим до неї був застосований штраф в розмірі 5543 дол. США та відповідне ППР (податкове повідомлення-рішення — ред.) спрямоване компанії та до Агенства доходу Канади", — написав Гетманцев.

У тому ж повідомленні він зазначив, що сервіс Onlyfans з початку 2023 року вже вніс до державного бюджету України суму $944,1 тисячі. Гетманцев нагадав, що всі гроші з "податку на Google" йдуть на фінансування потреб Збройних сил України.

Довідково: "Податок на Google" був прийнятий Верховною Радою в червні 2021 року. Він зобов’язав іноземних техгігантів сплачувати податок на додану вартість (20%), як будь-який інший бізнес в Україні. Зазначимо, що це нововведення поширюється лише на нерезидентів. За даними на серпень 2023 року, було зареєстровано 94 платники, про що повідомляв Гетьманцев. За перше півріччя поточного року до бюджету України внесено 5,75 млрд. грн завдяки "податку на Google".

Раніше "Телеграф" писав, що Україна піднялася в рейтингу країн із перегляду порно. Його оприлюднив сайт PornHub.