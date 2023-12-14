Українське порно в Україні нарешті популярніше за російське (інфографіка)

Україна також піднялася у рейтингу країн за переглядами

Українське порно вперше за всю історію існування України стало популярнішим, ніж російське. Ситуація до початку вторгнення російських терористів була строго відмінною.

Про це говориться у підсумках 2023 року, які опублікував популярний сервіс Pornhub. Цікаво, що у 2022 році українське порно навіть не увійшло в рейтинг, зате у 2023 році воно зайняло сьоме місце, тоді як російське – тільки дев'яте.

Взагалі найпопулярнішими запитами в Україні у 2023 році стали "milf", "аніме" та "хентай" – вони посіли перші три місця. Найпопулярніша зірка порно для українців – Літл Капріс, найпопулярніша категорія – "реаліті".

Також у рейтингу переглядів Україна за рік піднялася з 15 на 14 місце, Вона стабільно входить у топ-20 країн, які дають сервісу майже 80% усіх переглядів у світі.

Рейтинги трендів в Україні

Топ-20 країн за переглядами

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Санкції-санкціями, але останнім часом росіяни потерпають від справді важливої для них проблеми — доступ до фільмів для дорослих обмежений, OnlyFans не працює та не платить гроші своїм "зіркам", а на днях про бажання втекти з рф до США заявила популярна російська порноакторка Єва Елфі (Юлія Романова).

Також ми повідомляли про те, що російська порноакторка захотіла приїхати до Львова на канікули, але швидко передумала. Актрисі пояснили, що після того, як її співвітчизники прийшли на землю України вбивати її громадян, їй тут, м’яко кажучи, будуть не раді.