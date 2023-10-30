Популярна російська порноакторка біжить з рф. В Україні її знають давно

Дівчина розкрила країну, куди хоче поїхати жити назавжди

Відома російська порно актриса Єва Ельфі (Юлія Романова) зібралася їхати з росії. За її словами, вона не збирається ходити із російським паспортом.

Про це вона заявила на своєму черговому інтерв’ю. Дівчина також розкрила країну, куди хоче їхати назавжди.

"Я точно не ходитиму з російським паспортом гордо", — каже вона.

Єва додала, що вона вже має схвалення на грін карту (посвідчення особи або так звана ідентифікаційна карта, що підтверджує наявність у іноземця права на працевлаштування) по візі талантів (призначена для осіб з визначними здібностями або досягненнями). Вона зазначила, що за цією візою їй можуть схвалити ВНП, а потім надати паспорт громадянки США.

Варто зазначити, що Єва Ельфі є найпопулярнішою актрисою фільмів для дорослих серед українців. А 2023 року вона потрапила до "Миротворця" через підтримку окупації Криму

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що скрізь Pornhub підтримала напад на Ізраїль і швидко поплатилася.

Також ми повідомляли про те, що російська порноакторка захотіла приїхати до Львова на канікули, але швидко передумала. Актрисі пояснили, що після того, як її співвітчизники прийшли на землю України вбивати її громадян, їй тут, м’яко кажучи, будуть не раді.