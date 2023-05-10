Українська порнозірка розкритикувала дороги у Чернівцях: у мерії міста оригінально відповіли

Порноакторці з України запропонували роботу в мерії Чернівців після критики доріг

Відома українська порноакторка Юлія Сенюк із Львівської області, більш відома глядачам під псевдонімом Josephine Jackson, розкритикувала дороги у Чернівцях. Дівчина відвідала столицю Буковини вдруге і місто залишило як добрі, так і погані враження.

Своїми враженнями вона поділилася із підписникам у соцмережі, пишуть ЗМІ. Як зазначила порнозірка, місто їй нагадує Львів, а "міні-бар" у готелі дуже порадував доступними цінами, адже навіть у Європі таке зустрінеш далеко не скрізь. Але дороги у Чернівцях криві та вибоїсті, через що по них важко їздити.

"І одна і та ж проблема, як у всіх тих містах, де збереглася бруківка, — дорога дуже крива і дуже важко їздити. Це такі основні мінуси, які прямо ріжуть око, і не тільки око, а все, що можна", - — сказала Джозефіна.

Директор департаменту інфраструктури та благоустрою мерії Чернівців Григорій Прохоренко відреагував на скаргу знаменитості та жартома запропонував їй роботу. За його словами, зараз вакантним є місце головного фахівця сектору поточного ремонту. На цій посаді Юлія (вона же Джозефіна) може реалізувати себе поза знімальними майданчиками і натякнув, що кар’єра актриси не вічна.

"А зараз без жартів. Хочете долучитися до створення "прямих" доріг міста? Тоді пишіть мені в особисті — докладніше розповім про ЗП, права та обов’язки. Вимог до головного спеціаліста небагато, головне: вища освіта та бажання працювати. А ось до посади начальника управління капітального будівництва вимог трохи більше, але й посада відповідальніша. Зацікавилися? Напишіть мені!", — йдеться у повідомленні Прохоренка.

У коментарях українці почали жартувати на цю тему, а також нагадали, що дороги у Чернівцях справді хвора тема.

Чомусь, коли вчора побачив цю новину, майже не сумнівався, що в міськраді вчепляться в її професію і з цієї позиції відповідатимуть на критику. Пропоную наступного разу вам з моєї критики кривих тротуарів у центрі міста, через які мені боляче ходити, написати пост типу: "Немає ніжок — не треба ходити". Ось вже буде сміху.

Григорію, маєте першого претендента на заміщення посади відділу капітального будівництва! Впевнений, що пані Джозефіна здатна виправити не тільки що є криве в готелях, а й упорається і з дорогами.

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Так, дорогі криві. Що тут казати. Чи потрібно навколо працевлаштовуватись самому, щоб щось зробити?

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