Украинская порнозвезда раскритиковала дороги в Черновцах: в мэрии города оригинально ответили

Порноактрисе из Украины предложили работу в мэрии Черновцов после критики дорог

Известная украинская порноактриса Юлия Сенюк из Львовской области, больше известная зрителям под псевдонимом Josephine Jackson, раскритиковала дороги в Черновцах. Девушка посетила столицу Буковины второй раз и город оставил как хорошие, так и плохие впечатления.

Своими впечатлениями она поделилась с подписчиками в соцсети, пишут СМИ. Как отметила порнозвезда, город ей напоминает Львов, а "мини-бар" в отеле очень порадовал доступными ценами, ведь даже в Европе такое встретишь далеко не везде. Но дороги в Черновцах кривые и ухабистые, из-за чего по ним тяжело ездить.

"И одна и та же проблема, как во всех тех городах, где сохранилась брусчатка, – дорога очень кривая и очень тяжело ездить. Это такие основные минусы, которые прямо режут глаз, и не только глаз, а все, что можно", – сказала Джозефина.

Директор департамента инфраструктуры и благоустройства мэрии Черновцов Григорий Прохоренко отреагировал на жалобу знаменитости и в шутку предложил ей работу. По его словам, сейчас вакантно место главного специалиста сектора текущего ремонта. На этой должности Юлия (она же Джозефина) может реализовать себя вне съемочных площадок и намекнул, что карьера актрисы не вечна.

"А сейчас без шуток. Хотите приобщиться к созданию "прямых" дорог города? Тогда пишите мне в личные – подробнее расскажу о ЗП, правах и обязанностях. Требований к главному специалисту немного, главное: высшее образование и желание работать. А вот к должности начальника управления капитального строительства требований немного больше, но и должность более ответственная. Заинтересовались? Напишите мне!", — говорится в сообщении Прохоренко.

В комментариях украинцы принялись шутить на эту тему, а также напомнили, что дороги в Черновцах действительно больная тема.

Почему-то, когда вчера увидел эту новость, то почти не сомневался, что в горсовете вцепятся в ее профессию и с этой позиции будут отвечать на критику. Предлагаю в следующий раз вам по моей критике кривых тротуаров в центре города, через которые мне больно ходить, написать пост типа: "Нет ноженок — не надо ходить". Вот уже будет смеху.

Григорий, имеете первого претендента на замещение должности отдела капитального строительства!!! Уверен, что госпожа Джозефина способна исправить не только что есть кривое в отелях, но справится и с дорогами.

Хорошая платформа для рекламы вакансий.

Креативный подход к поиску кандидата на должность.

Да, дорогие кривые. Что тут говорить. Или нужно кругом трудоустраиваться самому, чтобы что-то сделать?

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