А парень ни при чем? Украинцев возмутило, что во Львове за секс на остановке суд наказал только девушку

Украинцы возмущены гендерно несправедливым решением суда на счет пары влюбленных

Во Львове осудили 18-летнюю девушку за развратные действия в общественном месте. За секс с парнем на остановке общественного транспорта по ул. Кульпарковской ее обвинили в мелком хулиганстве, а парня не привлекли к ответственности. В сети разгорелся скандал из-за гендерной несправедливости.

О решении Франковского районного суда Львова сообщает местное издание Zaxid.net. Известно, что инцидент произошел еще в конце февраля 2023 года, а решение было обнародовано в апреле.

В документе говорится, что девушка "совершила действия развратного характера… чем нарушила общественный порядок, что стало проявлением бесстыдства и грубой непристойности". Парень и девушка были обнажены ниже пояса и занимались сексом на остановке троллейбуса. Однако в отношении парня акт за мелкое хулиганство составлен не был и в суде он также не присутствовал. Девушка же на заседании свою вину полностью признала.

Судья Юрий Ванивский признал девушку виновной в совершении административного правонарушения, но ограничился устным замечанием. Также известно, что год назад эту же девушку судили за то, что она распивала алкоголь на спортивной площадке. Тогда тоже суд ограничился устным предупреждением.

В сети решение суда вызвало споры. Экс-председатель Совета общественного контроля при НАБУ Татьяна Локацкая возмутилась гендерно несправедливым наказанием. По ее словам, судить должны были обоих, ведь общественный порядок пара нарушала вместе.

"Не ну, так еще ребят до уровня табуретки ни один суд не попускал. А на самом деле дичь. Е**лись двое, но в суд одну. Средневековья, сожгли бы за это прямо на остановке", — написала она в Фейсбук.

Журналистка Марьяна Пьецух поинтересовалась, что бы на это сказал Иво Бобул, который ранее попал в скандал из-за негативных высказываний в адрес женщин.

"Чтобы на это сказал Иво Бобул? Отметим, что мужчину, с которым у девушки были половые отношения, к ответственности не привлекали и в суд не вызывали. Зато львовянка на заседании свою вину полностью признала", — написала она.

Также на эту публикацию отреагировали в благотворительной организации бывших и действующих секс-работниц "Легалайф-Украина". Представители организации выдвинули предположение, что это могла быть "настоящая любовь", раз девушка не сдала своего партнера.

"Какая знакомая история: как заниматься сексом, так двое, а как наказание – так только для девушки. Или это настоящая любовь, когда не сдают любовника? Как вы думаете?", — написали на странице организации.

А председатель львовской ячейки "Демократична Сокира" Анна Бару предположила, что парень мог занести взятку, чтобы "отмазаться" от обвинений, или сбежал с места преступления и полиция не сумела его догнать.

"У нас до сих пор патриархальное общество во многом, но не столько же! Почему парня не осудили? И даже не вызывали в суд? Занес ли он взятку? Или просто сбежал с места преступления (бугага) и полиция его просто не поймала? Ну четко же сказано в постановлении суда, что она там не сама сексом занималась – почему только одно обвинение?", — написала она в Фейсбуке.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве бабушка напала на украинского военного. Она потребовала от него и его девушки с собакой убраться со скамейки во дворе, а после и вовсе заявила, что она — это воплощение россии.