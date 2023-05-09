А хлопець ні до чого? Українців обурило, що у Львові за секс на зупинці суд покарав лише дівчину

Українці обурені гендерно несправедливим рішенням суду щодо пари закоханих

У Львові засудили 18-річну дівчину за розпусні дії у громадському місці. За секс із хлопцем на зупинці громадського транспорту по вул. Кульпарківській її звинуватили у дрібному хуліганстві, а хлопця не притягнули до відповідальності. У мережі розгорівся скандал через ґендерну несправедливість.

Про рішення Франківського райсуду Львова повідомляє місцеве видання Zaxid.net. Відомо, що інцидент стався ще наприкінці лютого 2023 року, а рішення було оприлюднено у квітні.

У документі йдеться, що дівчина "вчинила дії розпусного характеру… чим порушила громадський порядок, що стало проявом безсоромності та грубої непристойності". Хлопець і дівчина були оголені нижче поясу і займалися сексом на зупинці тролейбуса. Однак щодо хлопця акту за дрібне хуліганство складено не було і в суді він також не був присутнім. Дівчина ж на засіданні провину повністю визнала.

Суддя Юрій Ванівський визнав дівчину винною у скоєнні адміністративного правопорушення, але обмежився усним зауваженням. Також відомо, що рік тому цю дівчину судили за те, що вона розпивала алкоголь на спортивному майданчику. Тоді також суд обмежився усним попередженням.

У мережі рішення суду викликало суперечки. Екс-голова Ради громадського контролю при НАБУ Тетяна Локацька обурилася ґендерно несправедливим покаранням. За її словами, судити мали обох, адже громадський порядок пара порушувала разом.

"Не ну, так ще хлопців до рівня табуретки жоден суд не попускав. А насправді дичину. Ї**лися двоє, але до суду одну. Середньовіччя, спалили б за це прямо на зупинці", — написала вона у Фейсбук.

Журналістка Мар’яна П’єцух поцікавилася, щоб на це сказав Іво Бобул, який раніше потрапив у скандал через негативні висловлювання на адресу жінок.

"Щоб на це сказав Іво Бобул? Зазначимо, що чоловіка, з яким дівчина мала статеві стосунки, до відповідальності не притягали і до суду не викликали. Натомість львів’янка на засіданні свою провину повністю визнала", — написала вона.

Також на цю публікацію відреагували у благодійній організації колишніх та діючих секс-працівниць "Легалайф-Україна". Представники організації висунули припущення, що це могло бути "справжнє кохання", коли дівчина не здала свого партнера.

"Яка знайома історія: як займатися сексом, так двоє, а як покарання — так тільки для дівчини. Чи це справжнє кохання, коли не здають коханця? Як ви думаєте?", — написали на сторінці організації.

А голова львівського осередку "Демократична Сокира" Ганна Бару припустила, що хлопець міг занести хабар, щоб "відмазатись" від звинувачень, або втік з місця злочину і поліція не зуміла його наздогнати.

"У нас досі патріархальне суспільство багато в чому, але не стільки ж! Чому хлопця не засудили? І навіть не викликали до суду? Чітко ж сказано в ухвалі суду, що вона там не сама сексом займалася — чому тільки одне звинувачення?", — написала вона у Фейсбуці.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві бабуся напала на українського військового. Вона зажадала від нього та його дівчини з собакою забратися з лави на подвір’ї, а потім взагалі заявила, що вона — це втілення росії.