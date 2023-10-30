Девушка раскрыла страну, куда хочет уехать жить навсегда

Известная российская порно актриса Ева Эльфи (Юлия Романова) собралась уезжать из россии. По её словам, она не собирается ходить с российским паспортом.

Об этом она заявила на очередном своем интервью. Девушка также раскрыла страну, куда хочет уехать жить навсегда.

"Я точно не буду ходить с российским паспортом гордо", — говорит она.

Ева добавила, что у неё уже есть одобрение на грин карту (удостоверение личности или так называемая идентификационная карта, подтверждающая наличие у иностранца права на трудоустройство) по визе талантов (предназначена для лиц с выдающимися способностями или достижениями). Она отметила, что по этой визе ей могут одобрить ВНЖ, а потом дать паспорт гражданки США.

Стоит отметить, что Ева Эльфи является самой популярной актриссой фильмов для взрослых среди украинцев. А в 2023 году она попала в "Миротворец" из-за поддержки оккупации Крыма.

Напомним, ранее мы писали о том, что везда Pornhub поддержала нападение на Израиль и быстро поплатилась.

Также мы сообщали о том, что российская порноактриса захотела приехать во Львов на каникулы, но быстро передумала. Актрисе объяснили, что после того, как её соотечественники пришли на землю Украины убивать её граждан, то ей тут, мягко говоря, будут не рады.