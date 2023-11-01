Порно не буде, лишаться лише скрєпи. З рф тікають порноакторки, а OnlyFans не працює

Справи з контентом для дорослих так собі

Санкції-санкціями, але останнім часом росіяни потерпають від справді важливої для них проблеми — доступ до фільмів для дорослих обмежений, OnlyFans не працює та не платить гроші своїм "зіркам", а на днях з про бажання втекти з рф до США заявила популярна російська порноакторка Єва Елфі (Юлія Романова).

Єва Елфі каже, що не збирається ходити із російським паспортом та планує назавжди переїхати до США. Акторка вже отримала схвалення на грін карту по візі талантів.

Без OnlyFans і PornHub

У лютому 2022 року сервіс OnlyFans, який надає доступ до нюдсів секс-працівників за гроші, заборонив виплати своїм "авторам" із росії та Білорусі. А у квітні платформа для дорослих остаточно позбулася російських користувачів: їх рахунки відключені, виплати припинилися. До того ж не можна було стати новим підписником моделей із цих країн, доки не знімуть санкції. Деякі користувачі сервісу з рф та Білорусі також поскаржилися, що їх облікові записи видалено.

На те, що справи справді серйозні, поскаржилася російська модель OnlyFans Ілона Коринець. Дівчина розповіла, що сервіс позбавив її коштів для існування, адже автори контенту не можуть виводити гроші на російські карти. Тому вона не могла внести гроші за проживання, що грозило виселенням із орендованої квартири.

А вже за рік нюдси не можна було навіть переглядати із рф — сайт перестав відкриватися в рф, при спробі зайти на сайт відображається повідомлення 403 Forbidden, яке означає обмеження доступу. Це працює для усіх головних російських провайдерів: "Ростелеком", "Мегафон", "Білайн", Yota та T2 Mobile.С оцмережа доступна для росіян тільки через VPN.

Окрім OnluFans, сервіс фільмів для дорослих PornHub оригінально покарав росіян за агресію проти України. У лютому PornHub заборонив доступ користувачам до сайту із рф. А у червні 2022 року відомий сервіс звільнив свого останнього та єдиного співробітника в росії, який за контрактом займався соцмережами, рекламою, комунікаціями з моделями та роботою з пресою. Також компанія відмовилась від пабліка "ВКонтакте".

До того ж, у росії можна сісти за ґрати за поширення порно. Місцеве законодавство передбачає тюремний термін від 2 до 6 років.

Саша Грей проти мобілізації

Колишня американська порноакторка Саша Грей є активною прихильницею України. Майже за десять років до повномасштабного вторгнення порнозірка підтримала Євромайдан. А у лютому присоромила росіян за те, що фото її обличчя використали на військовому білборді: на світлинах вона одягнена в російську військову форму і сидить за столом, ніби чекаючи, коли чоловіки запишуться в армію. "Служба за контрактом – гідний вибір", — написано на рекламному щиті. Зображення — фотошоп, створений із трьох окремих зображень.

"Мій телефон вибухає. Ще одна млява спроба створити ненависть і розкол". Хтось може перевірити, що це справжня реклама в Росії, і де? Мем чи ні, я не виправдовую це. Будьте обережні з тим, ким ви є. І займайтеся коханням, не війною", — написалаГрей у Twitter.

Порноакторки страждають через санкції

Весною 2022 року російська порноакторка Лола Тейлор (справжнє ім'я Любов Бушуєва) поскаржилася на те, що не може орендувати житло у Франції через санкції проти росіян. Акторка звернулася до шанувальників по допомогу, щоб хтось допоміг їй винайняти житло, оскільки її картки Visa та MasterCard зупинили роботу в рф

Лола Тейлор

Порнозірка Наталія Немчинова не змогла приїхати вболівати за росію на Чемпіонаті світу 2022 року в Катарі, оскільки країну виключила ФІФА після початку війни, пише таблоїд Daily Star. Немчинова є великою фанаткою російського футболу, і її помітили у звуженій білій футболці з написом "росія" на московському стадіоні "Лужники" чотири роки тому. Також її помітили на трибунах під час перемоги росії над Єгиптом. Блондинка знімалася в серії фільмів для дорослих, використовуючи різні псевдоніми, зокрема Наталія Андрєєва, Даліла Джі та Даніка.

Наталія Немчинова

На противагу сумним історіям порно в рф, після повномасштабного вторгнення в Україні стала відомою історія зірки фільмів для дорослих Юлії Сенюк, яку мільйони людей з різних куточків планети знають під сценічним іменем Josephine Jackson. Вона підтримує українських військових, збирає кошти на підтримку біженців та переселенців. В інтерв'ю "РБК-Україна" Сенюк розповіла, що підписана на деяких порноакторок з росії в соцмережах, і там немає жодного засудження війни, так само як і немає підтримки України.

Також ми повідомляли про те, що російська порноакторка захотіла приїхати до Львова на канікули, але швидко передумала. Актрисі пояснили, що після того, як її співвітчизники прийшли на землю України вбивати її громадян, їй тут, м’яко кажучи, будуть не раді.