Згвалтування українки: переселенка у Німеччині стала жертвою порноактора

Дівчина виступить перед судом найближчими днями

У Німеччині порноактора та, за сумісництвом, вчителя музики звинуватили у зґвалтуванні української біженки. У берлінському суді відбувається процес.

Про те, що відомо у цій справі, повідомило видання Bild. За наявною інформацією, навесні 2022 року 36-річний Генрі Т. запропонував через інтернет 27-річній письменниці, автору книг для дітей з України осилитися в нього вдома. Він дав притулок її в квартирі своєї матері.

За версією слідства, чоловік замкнув переселенку, а потім скоїв сексуальне насильство над дівчиною. Вона кликала на поміч з балкона. Незабаром українка змогла втекти від кривдника.

За версією самого обвинуваченого, гостя його обмовила — спочатку закричала, що її ґвалтують, а потім почала дзвонити до поліції.

"Раптом вона закричала: "Згвалтування!" Я закрив їй рота через сусідів. Ніякого зґвалтування не було. Я чув, як вона говорила по телефону. Вона повідомила поліції мою адресу, яку вона, мабуть, прочитала в моєму партійному квитку. Я вийшов з себе і дав їй ляпаса. Я замкнув кімнати, щоб вона не взяла ніж. Вона кричала з балкона, я відтягла її звідти, ми впали на підлогу. Я закрив їй рота", — розповідає чоловік свою версію подій у суді.

Але факт незахищеного сексу він підтверджує. "Я порноактор, тому здаю аналізи кожні кілька тижнів. І вона суворо релігійна, а Папа Римський проти презервативів", — каже Генрі.

Українка виступить перед судом найближчими днями.

Це не перший випадок зґвалтування українок за кордоном. Раніше "Телеграф" повідомив, що українка у Польщі стала жертвою водія таксі-туркмена.