Изнасилование украинки: переселенка в Германии стала жертвой порноактера

Девушка выступит перед судом в ближайшие дни

В Германии порноактера и, по совместительству, учителя музыки обвинили в изнасиловании украинской беженки. В берлинском суде проходит процесс.

О том, известно по этому делу, сообщило издание Bild. По информации издания, весной 2022 года 36-летний Генри Т. предложил по интернету 27-летней писательнице, автору книг для детей из Украины разместиться у него дома. Он приютил ее в квартире своей матери.

По версии следствия, мужчина запер переселенку и подверг её сексуальному насилию. Девушка звала на помощь с балкона. Вскоре украинке удалось сбежать.

По версии самого обвиняемого, гостья его оговорила — сначала закричала, что ее насилуют, а затем стала звонить в полицию.

"Вдруг она закричала: "Изнасилование!" Я закрыл ей рот из-за соседей. Никакого изнасилования не было. Я слышал, как она говорила по телефону. Она сообщила полиции мой адрес, который, должно быть, прочитала в моём партбилете. Я вышел из себя и дал ей пощёчину. Я запер комнаты, чтобы она не взяла нож. Она кричала с балкона, я оттащила её оттуда, мы упали на пол. Я закрыл ей рот", — рассказывает мужчина свою версию событий в суде.

Факт незащищенного секса он при этом подтверждает. "Я порноактёр, поэтому сдаю анализы каждые несколько недель. И она строго религиозна, а Папа Римский против презервативов", — говорит Генри.

Украинка выступит перед судом в ближайшие дни.

Стоит отметить, что это не первый случай изнасилования украинок за границей. Ранее "Телеграф" сообщил, что украинка в Польше стала жертвой водителя такси-туркмена.