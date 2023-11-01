Порно не будет, останутся только скрепы. Из россии убегают порноактрисы, а OnlyFans не работает

Дела с контентом для взрослых так себе

Санкции-санкциями, но в последнее время россияне страдают от действительно важной для них проблемы — доступ к фильмам для взрослых ограничен, OnlyFans не работает и не платит деньги своим "звездам", а на днях из-за желания бежать из россии в США заявила популярная российская порноактриса Ева Элфи (Юлия Романова).

Ева Элфи говорит, что не собирается ходить с паспортом и планирует навсегда переехать в США. Актриса уже получила одобрение на грин карту по визе талантов.

Без OnlyFans и PornHub

В феврале 2022 года сервис OnlyFans, предоставляющий доступ к нюдсам секс-работников за деньги, запретил выплаты своим "авторам" из россии и Белоруссии. А в апреле платформа для взрослых окончательно избавилась от российских пользователей: их счета отключены, выплаты прекратились. К тому же, нельзя было стать новым подписчиком моделей из этих стран, пока не снимут санкции. Некоторые пользователи сервиса из россии и Белоруссии также пожаловались, что их учетные записи удалены.

На то, что дела действительно серьезные, пожаловалась российская модель OnlyFans Илона Коринец. Девушка рассказала, что сервис лишил ее средств к существованию, ведь авторы контента не могут выводить деньги на российские карты. Поэтому она не могла внести деньги за проживание, что грозило выселением из съемной квартиры.

А уже через год нюдсы нельзя было даже просматривать из россии – сайт перестал открываться в россии, при попытке зайти на сайт отображается сообщение 403 Forbidden, которое означает ограничение доступа. Это работает для всех главных российских провайдеров: "Ростелеком", "МегаФон", "Билайн", Yota и T2 Mobile. Соцсеть доступна для россиян только через VPN.

Помимо OnluFans сервис фильмов для взрослых PornHub оригинально наказал россиян за агрессию против Украины. В феврале PornHub запретил доступ пользователям на сайт из россии. А в июне 2022 года известный сервис уволил своего последнего и единственного сотрудника в россии, который по контракту занимался соцсетями, рекламой, коммуникациями с моделями и работой с прессой. Также компания отказалась от паблика "ВКонтакте".

К тому же, в россии можно сесть за решетку за распространение порно. Местное законодательство предусматривает тюремный срок от 2 до 6 лет.

Саша Грей против мобилизации

Бывшая американская порноактриса Саша Грей является активной поклонницей Украины. Почти за десять лет до полномасштабного вторжения порнозвезда поддержала Евромайдан. А в феврале пристыдила россиян за то, что фото ее лица использовали на военном биллборде: на фотографиях она одета в русскую военную форму и сидит за столом, словно ожидая, когда мужчины запишутся в армию. "Служба по контракту – достойный выбор", — написано на рекламном щите. Изображение – фотошоп, созданный из трех отдельных изображений.

"Мой телефон взрывается. Еще одна вялая попытка сотворить ненависть и раскол". Кто может проверить, что это настоящая реклама в россии, и где? Мэм или нет, я не оправдываю это. Будьте осторожны с тем, кем вы являетесь. И занимайтесь любовью, не войной", — написала Грей в Twitter.

Порноактрисы страдают из-за санкций

Весной 2022 года российская порноактриса Лола Тейлор (настоящее имя Любовь Бушуева) пожаловалась на то, что не может арендовать жилье во Франции из-за санкций против россиян. Актриса обратилась к поклонникам за помощью, чтобы кто-то помог ей снять жилье, поскольку ее карты Visa и MasterCard остановили работу в россии.

Лола Тейлор

Порнозвезда Наталья Немчинова не смогла приехать болеть за россию на Чемпионате мира 2022 года в Катаре, поскольку страну исключила ФИФА после начала войны, пишет таблоид Daily Star. Немчинова является большой фанаткой российского футбола, и ее заметили в зауженной белой футболке с надписью "россия" на московском стадионе "Лужники" четыре года назад. Также она была замечена на трибунах во время победы россии над Египтом. Блондинка снималась в серии фильмов для взрослых, используя разные псевдонимы, в частности Наталья Андреева, Далила Джи и Даника.

Наталья Немчинова

В противовес печальным историям порно в россии, после полномасштабного вторжения в Украину стала известной история звезды фильмов для взрослых Юлии Сенюк, которую миллионы людей из разных уголков планеты знают под сценическим именем Josephine Jackson. Она поддерживает украинских военных, собирает средства для поддержки беженцев и переселенцев. В интервью "РБК-Украина" Сенюк рассказала, что подписана на некоторых порноактрис из россии в соцсетях, и там нет ни одного осуждения войны, равно как и нет поддержки Украины.

Также мы сообщали, что российская порноактриса захотела приехать во Львов на каникулы, но быстро передумала. Актрисе объяснили, что после того, как ее соотечественники пришли на землю Украины убивать ее граждан, ей здесь, мягко говоря, не будут рады.