Украинское порно в Украине наконец-то популярнее российского (инфографика)

Украина также поднялась в рейтинге стран по просмотрам

Украинское порно впервые за всю историю существования Украины стало более популярным, чем российское. Ситуация к началу вторжения российских террористов была строго противоположная.

Об этом говорится в итогах 2023 года, опубликованных популярным сервисом Pornhub. Интересно, что в 2022 году украинское порно даже не вошло в рейтинг, зато в 2023 году оно заняло седьмое место, тогда как российское – только девятое.

В целом, самыми популярными запросами в Украине в 2023 году стали "milf", "аниме" и "хентай" – они заняли первые три места. Самая популярная звезда порно для украинцев – Литтл Каприс, самая популярная категория – "реалити".

Также в рейтинге просмотров Украина за год поднялась с 15 на 14 место. Она стабильно входит в топ-20 стран, которые дают сервису почти 80% всех просмотров в мире.

Рейтинги трендов в Украине

Топ-20 стран по просмотрам

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Санкции-санкциями, но в последнее время россияне страдают от действительно важной для них проблемы — доступ к фильмам для взрослых ограничен, OnlyFans не работает и не платит деньги своим "звездам", а на днях про желание бежать из России в США заявила популярная российская порноактриса Ева Элфи (Юлия Романова).

Также мы сообщали о том, что российская порноактриса захотела приехать во Львов на каникулы, но быстро передумала. Актрисе объяснили, что после того, как ее соотечественники пришли на землю Украины убивать ее граждан, ей здесь, мягко говоря, не будут рады.