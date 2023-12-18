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Украинская налоговая оштрафовала PornHub: Гетманцев рассказал, кто безобразничал и наказан

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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Автор
Сервис кино для взрослых PornHub
Сервис кино для взрослых PornHub. Фото babel.ua

Компания уклонялась от регистрации

Государственная налоговая служба Украины оштрафовала компанию, которая оперирует известным сайтом с фильмами для взрослых PornHub, на $5543. Причина в уклонении от регистрации.

Об этом председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев написал в своем Телеграм-канале.

"Компания, оперирующая сайтом PornHub, уклоняется от регистрации, в связи с чем к ней был применен штраф в размере 5543 дол. США и соответствующее НУР (налоговое уведомление решение — ред.) направлено компании и в Агентство дохода Канады", — написал Гетманцев.

В том же сообщении он отметил, что сервис Onlyfans с начала 2023 года уже внес в государственный бюджет Украины сумму в $944,1 тысячи. Гетманцев напомнил, что все деньги с "налога на Google" идут на финансирование потребностей Вооруженных сил Украины.

Для справки: "Налог на Google" был принят Верховной Радой в июне 2021 года. Он обязал иностранных техгигантов платить налог на добавленную стоимость (20%), как и любой другой бизнес в Украине. Отметим, что это распространяется только на нерезидентов. По данным на август 2023 года, было зарегистрировано 94 плательщика, о чем сообщал Гетманцев. За первое полугодие текущего года в бюджет Украины внесено 5,75 млрд грн благодаря "налогу на Google".

Ранее "Телеграф" писал, что Украина поднялась в рейтинге стран по просмотру порно. Его обнародовал сайт PornHub.

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#Украина #Штраф #Даниил Гетманцев #Pornhub