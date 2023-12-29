Bloomberg: Украина хочет провести срочную встречу с международными донорами из-за проблем бюджета

У Украины есть инструменты самостоятельного генерирования средств, но все они крайне рискованны

Украинское правительство инициирует срочную встречу с международными партнерами, поскольку существует большая неопределенность возможностей украинского бюджета в начале 2024 года. Состояние украинских финансов вызывает тревогу, а премьер-министр Украины Денис Шмигаль считает, что финансирование Украине нужно уже в следующем месяце.

Об этом пишет издание Bloomberg. Как говорится в материале, послание Шмыгаля только подкрепляет призывы Украины, поскольку помощь от США и ЕС на сумму в 110 млрд долларов задерживается из-за политических разборок.

"Для поддержки макроэкономической стабильности крайне важно, чтобы мы получили достаточное, оперативное и предполагаемое внешнее финансирование, начиная с января 2024 года", – написал Шмыгаль в письме, адресовавшемуся Межведомственной координационной группе доноров.

Он подчеркнул, что план MDCP, созданный для координации международного финансирования, сейчас должен сосредоточиться на неотложных потребностях Украины. Долгосрочные задачи не ко времени – правительству нужно платить зарплаты и пенсии. Невозможно думать о каких-либо задачах по восстановлению, когда под угрозой приоритеты выживания. Поэтому Украина нуждается в деньгах уже в январе и не может позволить себе ждать до марта.

Одним из вариантов Шмыгаль назвал конфискацию замороженных активов российского террористического режима. Премьер отметил, что у Украины есть только ограниченные и рискованные возможности по самостоятельному генерированию средств – в частности, повышение налоговых поступлений, девальвацию гривны или использование центрального банка. Эти возможности будут реализовываться разве что в качестве временных пока не поступят средства.

"Мы приложим все необходимые усилия, чтобы закрыть дефицит финансирования, но ваша своевременная поддержка нужна сейчас как никогда", – резюмировал он.

Ранее "Телеграф" цитировал министра экономики Юлию Свириденко, которая считает, что дефицит внешней помощи подтолкнет восстанавливающуюся экономику к возвращению в режим выживания. Поэтому есть риск, что миллионы украинцев могут остаться без зарплат и пенсий.

Следует отметить, что финансовая помощь Украине остается в "тупике". В то же время предложенный 4-летний пакет поддержки ЕС на 50 миллиардов евро был отложен из-за вето Венгрии. Лидеры блока договорились встретиться 1 февраля, чтобы попытаться преодолеть сопротивление правительства Виктора Орбана.