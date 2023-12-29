Bloomberg: Україна хоче провести термінову зустріч з міжнародними донорами через проблеми бюджету

Україна має інструменти самостійного генерування коштів, але усі вони вкрай ризиковані

Український уряд ініціює термінову зустріч з міжнародними партнерами, оскільки існує велика невизначеність щодо спроможностей українського бюджету на початку 2024 року. Стан українських фінансів викликає тривогу, а прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що фінансування Україні потрібно вже у наступному місяці.

Про це пише видання Bloomberg. Як сказано у матеріалі, послання Шмигаля тільки підкріплює заклики України, оскільки допомога від США та ЄС на суму в 110 млрд доларів затримується через політичні розбірки.

"Для підтримки макроекономічної стабільності вкрай важливо, щоб ми отримали достатнє, оперативне та передбачуване зовнішнє фінансування, починаючи з січня 2024 року", – написав Шмигаль в листі, який адресував Міжвідомчій координаційній групі донорів.

Він підкреслив, що план MDCP, створений для координації міжнародного фінансування, зараз повинен зосередитися на нагальних потребах України. Довгострокові завдання не на часі – уряду потрібно платити зарплати та пенсії. Неможливо думати про якісь завдання з відновлення, коли під загрозою пріоритети виживання. Тому Україна потребує грошей вже у січні та не може дозволити собі чекати до березня.

Одним з варіантів Шмигаль назвав конфіскацію заморожених активів російського терористичного режиму. Прем'єр зазначив, що Україна має тільки обмежені та ризиковані можливості щодо самостійного генерування коштів – зокрема підвищення податкових надходжень, девальвацію гривні або використання центрального банку. Ці можливості будуть реалізовуватися хіба що у якості тимчасових – поки не надійдуть кошти.

"Ми докладемо всіх необхідних зусиль, щоб закрити дефіцит фінансування, але ваша своєчасна підтримка потрібна зараз як ніколи", – резюмував він.

Раніше "Телеграф" цитував міністра економіки Юлію Свириденко, яка вважає, що дефіцит зовнішньої допомоги підштовхне економіку, що відновлюється, до повернення в режим виживання. Тому є ризик, що мільйони українців можуть залишитися без зарплат та пенсій.

Варто зазначити, що фінансова допомога Україні залишається у "глухому куті". Водночас запропонований 4-річний пакет підтримки ЄС на 50 мільярдів євро було відкладено через вето Угорщини. Лідери блоку домовилися зустрітися 1 лютого, щоб спробувати подолати опір уряду Віктора Орбана.